Харків знову обстріляли, а Шойгу заявив про відкриття сухопутного коридору до Криму: новини за 7 червня
Російські окупанти знову обстріляли спальний район Харкова, міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про відкриття сухопутного коридору в Крим до материкової України, Європарламент рекомендуватиме лідерам ЄС надати Україні статус кандидата. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 7 червня – в матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
- Вечором вівторка, 7 червня, стало відомо про новий обстріл Харкова. Мішенню російських окупантів став один із спальних районів міста.
- В окупованому Херсоні стався вибух в кафе. Російські ЗМІ заявили про інцидент біля так званої "адміністрації" колаборантів, відомо про постраждалого.
- Російські війська обстріляли одне з найбільших міст Шосткинського району Середину-Буда. Внаслідок чого спалахнули пожежі та була пошкоджена ЛЕП.
- Сили ППО 7 червня вранці збили російську ракету над Запорізькою областю.
Європарламент рекомендуватиме лідерам ЄС надати Україні статус кандидата
Європарламент рекомендуватиме главам держав і урядів ЄС надати Україні статус кандидата на вступ. Також ЄП запропонує закупити зброю Києву для відбиття російської агресії.
"Ми рекомендуємо надати Україні зброю і все обладнання, відповідно до потреб, висловлених українською владою, і надати країні статус країни-кандидата як чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України", - заявив він.
Шойгу заявив про відкриття сухопутного коридору в Крим щодо материкової України
У вівторок, 7 липня, російські окупанти відкрили автомобільне сполучення з території РФ по материковій частині до анексованого Криму. Також нібито відновлено подачу води на окупований півострів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу, передає РИА Новости.
"Відкрито автомобільне сполучення з території Росії по материковій частині до Криму. Відновлено безперешкодне подання води Північно-Кримським каналом на Кримський півострів", - сказав він.
Посол України закликав Ізраїль продати систему "Залізний купол"
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук просить ізраїльську владу дозволити продаж системи ракетного перехоплення "Залізний купол".
Повідомляється, що Корнійчук на прес-конференції в Тель-Авіві закликав ізраїльський уряд підкріпити підтримку України військовою допомогою. Зокрема, за його словами, Україна зацікавлена в покупці системи "Залізний купол" і США не стануть заперечувати проти такої угоди.
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Також повідомляється, що у шкільні програми внесуть зміни. Це стосується зарубіжної літератури, історії України, всесвітньої історії тощо. Точно відомо, що роман Льва Толстого "Війна і мир" буде виключено, а предмет "Захист Батьківщини" матиме більш практичне спрямування.
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