Над Запорізькою областю збили російську ракету
Сили ППО сьогодні, 7 червня вранці збили російську ракету над Запорізькою областю. Це сталося близько 07:30.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram.
"Сьогодні зранку багато запоріжців чули вибух. Хочу вас заспокоїти, це спрацювали сили нашої ППО. Близько 07:30 українські військовослужбовці збили ворожу ракету у Запорізькій області"', - написав він.
Нагадаємо, вчора Збройні Сили України збили над територією Полтавської області ворожу ракету.
Додамо, вранці 5 червня Київ зазнав ракетного обстрілу. Удари були нанесені по території Дарницького вагоноремонтного заводу (ДВРЗ). В результаті удару були пошкоджені цехи, а одна людина отримала поранення.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.