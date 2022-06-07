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Над Запорізькою областю збили російську ракету

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Запорізька область, Вівторок 07 червня 2022 11:58
Над Запорізькою областю збили російську ракету Фото: над Запорізькою областю збили російську ракету (nationalinterest)
Автор: Марія Кучерявець

Сили ППО сьогодні, 7 червня вранці збили російську ракету над Запорізькою областю. Це сталося близько 07:30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram.

"Сьогодні зранку багато запоріжців чули вибух. Хочу вас заспокоїти, це спрацювали сили нашої ППО. Близько 07:30 українські військовослужбовці збили ворожу ракету у Запорізькій області"', - написав він.

Нагадаємо, вчора Збройні Сили України збили над територією Полтавської області ворожу ракету.

Додамо, вранці 5 червня Київ зазнав ракетного обстрілу. Удари були нанесені по території Дарницького вагоноремонтного заводу (ДВРЗ). В результаті удару були пошкоджені цехи, а одна людина отримала поранення.

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Запорожская область ПВО ракетный удар
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