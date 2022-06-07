Європарламент рекомендуватиме лідерам ЄС надати Україні статус кандидата

Європарламент рекомендуватиме главам держав і урядів ЄС надати Україні статус кандидата на вступ. Також ЄП запропонує закупити зброю Києву для відбиття російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ" .

Під час пленарного засідання Європарламенту в Страсбурзі голова Комітету у закордонних справах Девід Макалістер виступив з доповіддю і виклав 8 пунктів рекомендацій для учасників саміту ЄС, який відбудеться 23-24 червня.

"Ми рекомендуємо надати Україні зброю і все обладнання, відповідно до потреб, висловлених українською владою, і надати країні статус країни-кандидата як чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України", - заявив він.

Крім того, Макалістер рекомендує налагодити механізм санкцій проти РФ.

Пропозиції для України

швидка імплементація стратегічного компаса ЄС, зокрема, в частині розвитку оперативних можливостей сил швидкого розгортання ЄС;

перегляд і напрямок місій і операцій ЄС в рамках Спільної політики з безпеки і оборони, їх адаптація до нових геополітичних реалій, зокрема для надання належної підтримки урядам України та Молдови;

швидке завершення роботи над третьою спільною декларацією ЄС-НАТО, узгодження положень стратегічного компаса ЄС і нової Стратегічної концепції НАТО для забезпечення їх взаємного доповнення;

перегляд європейської політики сусідства з метою глибокої оцінки впливу російської агресивної війни проти України на співпрацю в рамках Східного партнерства та посилення політики розширення ЄС;

активне приєднання Європарламенту до належної імплементації Спільної зовнішньої політики і політики безпеки (СFSP) і загальної політики з безпеки і оборони (CSDP), включаючи імплементацію стратегічного компаса ЄС і Європейського фонду миру;

забезпечення спільної політики з безпеки та оборони ЄС належними фінансовими ресурсами з метою підвищення її ефективності та надійності.

Макалістер зазначив, що сьогодні весь світ проходить через період нового геополітичного самовизначення. Проблеми, що виникли унаслідок агресивної війни Росії проти України, далеко виходять за межі трагічної ситуації, яка розгортається в регіоні, оскільки перед викликом постала вся Європа, додав він.

Спільна доповідь Комітету закордонних справ і підкомітету з безпеки і оборони Європейського парламенту буде винесена на голосування під час пленарного засідання ЄП у Страсбурзі завтра, 8 червня, у другій половині дня.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав надати статус кандидата на вступ до ЄС на саміті європейських лідерів у червні.

При цьому Київ розраховує на прискорений процес вступу, проте низка європейських країн виступає проти особливих умов для України.

Раніше стало відомо, що Греція і Кіпр виступають проти прискореного вступу України до ЄС, вважаючи несправедливим надання статусу кандидата раніше, ніж країнам Західних Балкан, які чекають його тривалий час.

Крім того, "несправедливим" надання статусу для України називали і в Нідерландах.

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