Посол України закликав Ізраїль продати систему "Залізний купол"
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук просить ізраїльську владу дозволити продаж системи ракетного перехоплення "Залізний купол".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Повідомляється, що Корнійчук на прес-конференції в Тель-Авіві закликав ізраїльський уряд підкріпити підтримку України військовою допомогою. Зокрема, за його словами, Україна зацікавлена в покупці системи "Залізний купол" і США не стануть заперечувати проти такої угоди.
Зазначимо, США надають фінансову підтримку проекту "Залізний купол" вже близько 10 років, виділивши близько 1,6 млрд доларів на його виробництво та технічне обслуговування. Система призначена для перехоплення і знищення ракет малої дальності.
Крім того, Корнійчук повідомив, що Ізраїль відхилив запит США до Німеччини на поставку протитанкових ракет Spike для України з ізраїльською ліцензією.
Нагадаємо, восени минулого року повідомлялося про можливість передати систему "Залізний купол" для України, але в США не підтвердили плани, що було опубліковано в ЗМІ.
Тоді ж президент України Володимир Зеленський говорив, що зарано говорити про постачання такої ракетної системи.
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