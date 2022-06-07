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Вирують пожежі, пошкоджена ЛЕП: росіяни знову б'ють по Сумській області

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Сумська область, Вівторок 07 червня 2022 08:37
Вирують пожежі, пошкоджена ЛЕП: росіяни знову б'ють по Сумській області Фото: росіяни знову б'ють по Сумській області (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська сьогодні обстріляли одне з найбільших міст Шосткинського району Середину-Буда. Внаслідок чого спалахнули пожежі та була пошкоджена ЛЕП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За його словами, обстріл почався близько 5 ранку, було сім пострілів з міномета і за ним відкрили й артилерійський вогонь.

"Щонайменше 6 будинків, господарча споруда та гараж - пошкоджені, вирують пожежі. Пошкоджена також і лінія електропередач. Загалом, інформація щодо руйнувань уточнюється", - написав Живицький.

Попередньо, загиблих та поранених серед місцевого населення немає.

Фото: російські війська 7 червня обстріляли Сумську область (t.me/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, вчора, 6 червня російські війська зранку накрили масованим мінометним вогнем прикордонні населені пункти Сумської області і також обстріляли своє селище.

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Сумская область Обстріл Війна Росії проти України
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