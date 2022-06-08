Харьков снова обстреляли, а Шойгу заявил об открытии сухопутного коридора в Крым: новости за 7 июня

Российские оккупанты снова обстреляли спальный район Харькова, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об открытии сухопутного коридора в Крым по материковой Украины, Европарламент будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата. Подробнее о том, что произошло во вторник, 7 июня - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Европарламент будет рекомендовать лидерам ЕС предоставить Украине статус кандидата

Европарламент будет рекомендовать главам государств и правительств ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление. Также ЕП предложит закупить оружие Киеву для отражения российской агрессии.

"Мы рекомендуем предоставить Украине оружие и все оборудование, в соответствии с потребностями, высказанными украинской властью, и предоставить стране статус страны-кандидата как четкий политический сигнал солидарности с мужественным народом Украины", - заявил он.

Шойгу заявил об открытии сухопутного коридора в Крым по материковой Украине

Во вторник, 7 июля, российские оккупанты открыли автомобильное сообщение с территории РФ по материковой части в аннексированный Крым. Также якобы возобновлена подача воды на оккупированный полуостров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу, передает РИА Новости.

"Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым. Возобновлена беспрепятственная подача воды по Северо-крымскому каналу на Крымский полуостров", - сказал он.

Посол Украины призвал Израиль продать систему "Железный купол"

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук просит израильские власти разрешить продажу системы ракетного перехвата "Железный купол".

Сообщается, что Корнийчук на пресс-конференции в Тель-Авиве призвал израильское правительство подкрепить поддержку Украины военной помощью. В частности, по его словам, Украина заинтересована в покупке системы "Железный купол" и США не станут возражать против такой сделки.

Стало известно, вернутся ли школьники и студенты за парты 1 сентября

Украинские школьники и студенты смогут вернуться за парты своих учебных заведений 1 сентября. Образовательный процесс будет организован офлайн.

Также сообщается, что в школные програмы внесут изменения. Это касается зарубежной литературы, истории Украины, всемирной истории и так далее. Точно известно, что роман Льва Толстого "Война и мир" будет исключен, а предмет "Защита Родины" будет иметь более практическое направление.

В Украину прилетят жаркие грозы: какие области накроет осадками

Погода в Украине в ближайшие дни будет жаркая. Однако часть областей к концу недели накроет грозами. Также возможен сильный ветер со штормовыми порывами.

Какая погода ожидает украинцев в ближайшие дни – рассказывают синоптики.