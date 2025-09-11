ua en ru
На Харьковщине враг ударил дроном по машине полицейских: есть раненые

Купянск, Четверг 11 сентября 2025 13:45
UA EN RU
На Харьковщине враг ударил дроном по машине полицейских: есть раненые Фото: вражеский дрон попал в патрульное авто (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Во время патрулирования Купянского района служебный автомобиль полицейских атаковал FPV-дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

В четверг, 11 сентября, во время патрулирования территории Купянского района, служебный автомобиль полиции атаковал российский FPV-дрон. Инцидент произошел вблизи села Осиновое.

В патрульной машине находилось пятеро правоохранителей. В результате атаки трое из них получили ранения. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за военные преступления. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.

Напомним, российские войска атаковали спасателей в Краматорске Донецкой области во время тушения пожара от предыдущего обстрела. Никто не пострадал. После стабилизации ситуации они возобновили работы и полностью ликвидировали возгорание.

Также на Днепропетровщине российский дрон атаковал бригаду ДТЭК во время аварийных работ. Авто и все оборудование сгорело, но энергетики успели спастись.

Ранее россияне атаковали подразделение украинских энергетиков в Никополе Днепропетровской области. В результате вражеской атаки загорелось энергооборудование. Энергетики не пострадали. ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, после чего работники ДТЭК сразу приступили к работе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск Дрони Полицейские
