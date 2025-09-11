ua en ru
На Харківщині ворог вдарив дроном по машині поліцейських: є поранені

Четвер 11 вересня 2025 13:45
Фото: ворожий дрон поцілив у патрульне авто (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Під час патрулювання Куп’янського району службовий автомобіль поліцейських атакував FPV-дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

У четвер, 11 вересня, під час патрулювання території Куп’янського району, службовий автомобіль поліції атакував російський FPV-дрон. Інцидент стався поблизу села Осинове.

У патрульній машині перебувало п’ятеро правоохоронців. Внаслідок атаки троє з них отримали поранення. Всім постраждалим надають медичну допомогу.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за воєнні злочини. Слідчі продовжують встановлювати всі обставини інциденту.

Нагадаємо, російські війська атакували рятувальників у Краматорську Донецької області під час гасіння пожежі від попереднього обстрілу. Ніхто не постраждав. Після стабілізації ситуації вони відновили роботи та повністю ліквідували займання.

Також на Дніпропетровщині російський дрон атакував бригаду ДТЕК під час аварійних робіт. Авто і все обладнання згоріло, але енергетики встигли врятуватися.

Раніше росіяни атакували підрозділ українських енергетиків у Нікополі Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки загорілося енергообладнання. Енергетики не постраждали. ДСНС оперативно ліквідували пожежу, після чого працівники ДТЕК одразу взялись до роботи.

