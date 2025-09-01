В Днепропетровской области дрон РФ ударил по бригаде энергетиков, авто сгорело дотла
В Днепропетровской области российский дрон атаковал бригаду ДТЭК во время аварийных работ. Авто и все оборудование сгорело, но энергетики успели спастись.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
29 августа бригада энергетиков выполняла аварийные работы вблизи линии фронта в Днепропетровской области. В это время на место прилетел российский беспилотник. Он попал в служебную машину ДТЭК.
От мощного взрыва машина вспыхнула и сгорела дотла. Вместе с транспортом было уничтожено и все оборудование, которое использовали для ремонта.
Энергетики, которые были на месте атаки, остались живы.
В компании подчеркнули, что несмотря на постоянную угрозу обстрелов, бригады продолжают восстанавливать свет для людей.
Напомним, 6 августа россияне атаковали подразделение украинских энергетиков в Никополе Днепропетровской области. В результате вражеской атаки загорелось энергооборудование. Энергетики не пострадали. ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, после чего работники ДТЭК сразу приступили к работе.
Ранее Институт изучения войны сообщал, что в ближайшие недели российские воздушные атаки на Украину могут усилиться. Россия, среди прочего, хочет ухудшить состояние украинской энергетики.
Так, в ночь на 31 августа российская армия дронами атаковала город Черноморск в Одесской области. В городе после атаки исчезла электроэнергия, оставив без света около 29 тысяч абонентов.