В Днепропетровской области дрон РФ ударил по бригаде энергетиков, авто сгорело дотла

Днепропетровская область, Понедельник 01 сентября 2025 15:19
UA EN RU
В Днепропетровской области дрон РФ ударил по бригаде энергетиков, авто сгорело дотла Фото: иллюстрация (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

В Днепропетровской области российский дрон атаковал бригаду ДТЭК во время аварийных работ. Авто и все оборудование сгорело, но энергетики успели спастись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

29 августа бригада энергетиков выполняла аварийные работы вблизи линии фронта в Днепропетровской области. В это время на место прилетел российский беспилотник. Он попал в служебную машину ДТЭК.

От мощного взрыва машина вспыхнула и сгорела дотла. Вместе с транспортом было уничтожено и все оборудование, которое использовали для ремонта.

Энергетики, которые были на месте атаки, остались живы.

В компании подчеркнули, что несмотря на постоянную угрозу обстрелов, бригады продолжают восстанавливать свет для людей.

Напомним, 6 августа россияне атаковали подразделение украинских энергетиков в Никополе Днепропетровской области. В результате вражеской атаки загорелось энергооборудование. Энергетики не пострадали. ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, после чего работники ДТЭК сразу приступили к работе.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что в ближайшие недели российские воздушные атаки на Украину могут усилиться. Россия, среди прочего, хочет ухудшить состояние украинской энергетики.

Так, в ночь на 31 августа российская армия дронами атаковала город Черноморск в Одесской области. В городе после атаки исчезла электроэнергия, оставив без света около 29 тысяч абонентов.

ДТЭК Днепропетровская область Атака дронов
