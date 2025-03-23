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Израиль рассматривает возможность военной оккупации Газы на несколько месяцев, - WP

Воскресенье 23 марта 2025 15:51
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Израиль рассматривает возможность военной оккупации Газы на несколько месяцев, - WP Фото: Израиль может начать оккупацию Газы на несколько месяцев (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Израиль рассматривает возможность проведения масштабной наземной операции в Газе. Это может включать военную оккупацию на несколько месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

После двухмесячного прекращения огня с ХАМАС израильские войска готовятся к новому этапу военных действий в секторе Газа. Политические и военные лидеры Израиля активно обсуждают планы новой наземной кампании, которая может включать военную оккупацию Газы на несколько месяцев или даже дольше.

Этот шаг может быть частью более агрессивной тактики, включающей усиленный контроль за гуманитарной помощью, нацеливание на гражданское руководство ХАМАС, а также эвакуацию мирных жителей в специальные "гуманитарные пузыри".

Сейчас израильские официальные лица заявляют, что ожидают результатов переговоров о прекращении огня, однако пока не принято окончательное решение о дальнейшем усилении военных действий.

Вторжение и оккупация Газы требуют значительных ресурсов, ведь для этого понадобится до пяти армейских дивизий.

Однако некоторые высокопоставленные чиновники по данным Washington Post считают, что только полномасштабная военная операция может обеспечить достижение основной цели премьер-министра Биньямина Нетаньяху - уничтожение ХАМАС, что стало следствием атаки этой группировки 7 октября 2023 года, когда погибли около 1200 израильтян.

Эксперты указывают, что прошлая кампания ЦАХАЛа была ограничена из-за споров между политическими и военными лидерами, а также из-за беспокойства международного сообщества относительно жертв среди гражданского населения.

Однако изменение политического руководства в США и укрепление оборонного потенциала Израиля могут повлиять на стратегию, что, вероятно, приведет к более решительным действиям.

Израильские официальные лица также не исключают продолжения переговоров с ХАМАС через посредников перед началом широкомасштабного наступления.

Нарушение перемирия

Напомним, недавно между Израилем и ХАМАС возобновились активные боевые действия. Причина в том, что боевики отказываются выдавать Израилю заложников.

На этом фоне израильские войска нанесли ряд ударов по объектам боевиков в Секторе Газа.

Более подробно о том, почему ХАМАС затягивает процесс выдачи заложников, - в материале РБК-Украина.

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