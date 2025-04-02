В Израиле заявили о расширении наступления против ХАМАС в Секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разворачивает на юге Сектора Газа еще одну дивизию. Иерусалим говорит о расширении операции против ХАМАС в анклаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

Как отмечают израильские СМИ, развертывание дополнительной дивизии происходит после масштабных ночных ударов в южной части Сектора Газа.

Министр обороны Израиля Израэль Кац заявил, что военные расширяют свое наступление против боевиков группировки ХАМАС.

Между тем палестинские СМИ сообщили о большой волне ударов в Рафахе и Хан-Юнисе в течение ночи, и о продвижении войск ЦАХАЛ к Рафаху сегодня утром.

В понедельник Армия обороны Израиля опубликовала предупреждение об эвакуации для всего района Рафаха и большой территории между Рафахом и Хан-Юнисом, где ЦАХАЛ ранее не проводил наземную операцию.

В марте в ЦАХАЛ объявили, что была направлена 36-я дивизия в Южное командование для подготовки к операциям в Газе.

А уже 2 апреля появились сообщения о том, что рано утром силы дивизии вошли в южную часть Сектора Газа в рамках расширения наступления против ХАМАС.

Как пишет The Times of Israel, по словам Каца, израильские войска планируют очистить районы "от террористов и инфраструктуры, а также захватить обширную территорию, которая будет добавлена к зонам безопасности Израиля".

Возобновление военной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа

Напомним, недавно между Израилем и ХАМАС возобновились активные боевые действия. Это произошло после того, как боевики отказались выдавать израильской стороне заложников, и официальный Иерусалим заявил о нарушении боевиками соглашения о перемирии.

На фоне этого израильские войска нанесли ряд ударов по объектам боевиков в Секторе Газа.

А 29 марта стало известно, что Израиль начал наземную операцию в Рафахе (на юге анклава) для расширения зоны безопасности.

Добавим также, ранее в Израиле заявили, что рассматривают возможность проведения масштабной наземной операции в Газе. Это может включать военную оккупацию на несколько месяцев.

Также в Минобороны Израиля не исключили расширение буферной зоны на границе с Сектором Газа в случае отказа боевиков ХАМАС освободить заложников.

30 марта Reuters сообщило, что ХАМАС согласился на предложение о прекращении огня в Секторе Газа.

На следующий день западные СМИ писали, что Израиль предложил новое перемирие в Газе и назвал условия - в частности, для этого ХАМАС обязан освободить около половины заложников.