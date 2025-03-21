Израиль пригрозил расширить буферную зону на границе с Газой: названо условие
Израильские солдаты могут расширить "зону безопасности" (буферную зону) на границе с Сектором Газа, если ХАМАС откажется освобождать заложников.
Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
"Если террористическая организация ХАМАС продолжит отказываться освободить заложников, я поручил ЦАХАЛу захватить дополнительные районы, эвакуировать население и расширить зону безопасности вокруг Газы для защиты израильских поселений и солдат ЦАХАЛа путем постоянного удержания этого района Израилем", - подчеркнул Кац.
Он пообещал, что пока боевики ХАМАС продолжают отказываться от освобождения заложников, они будут терять все больше и больше земли, которая "будет присоединена к Израилю".
Министр обороны уточнил, что Израиль будет "интенсифицировать" свою операцию против ХАМАС, в том числе "путем расширения наземных маневров до тех пор, пока заложники не будут освобождены и ХАМАС не будет разгромлен".
По его словам, Израиль будет использовать "все военные и гражданские методы давления, включая эвакуацию населения Газы на юг и реализацию плана президента США Трампа по добровольному переселению жителей Газы".
Нарушение перемирия
Напомним, недавно между Израилем и ХАМАС возобновились активные боевые действия. Причина в том, что боевики отказываются выдавать Израилю заложников.
На этом фоне израильские войска нанесли ряд ударов по объектам боевиков в Секторе Газа.
Более детально о том, почему ХАМАС затягивает процесс выдачи заложников, - в материале РБК-Украина.
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