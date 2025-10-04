У ХАМАС есть несколько дней на переговоры, после - его разоружат, - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у ХАМАС есть всего несколько дней на переговоры о заложниках. После, группировку разоружат - либо через дипломатию, либо военным путем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
В ходе короткого обращения Нетаньяху заявил, что единственная причина, по которой ХАМАС готов освободить всех заложников - это военное и дипломатическое давление.
"Изменение позиции ХАМАСа произошло исключительно благодаря военному и дипломатическому давлению, которое мы оказали", - утверждает он.
По словам премьера, это реально, что Израиль может добиться освобождения всех заложников, не выводя войска из Сектора Газа.
Также он заявил, что получил израильской переговорной группе во главе с министром стратегических вопросов Роном Дермером отправиться в Каир, чтобы согласовать "технические детали" освобождения заложников.
"Мы и наши американские друзья намерены ограничить переговоры несколькими днями", - говорит израильский премьер.
На втором этапе сделки, по словам Нетаньяху, "ХАМАС будет разоружен, а Сектор Газа демилитаризован".
"Это произойдет либо дипломатическим путем, согласно плану Трампа, либо военным путем, с нашей стороны", - предупредил он.
Также Нетаньяху высказал слова благодарности американскому президенту Дональду Трампу за его твердую поддержку и, отметил сегодняшнее заявление, когда тот сказал, что не потерпит задержек от ХАМАС.
Напомним, сегодня стало известно, что Армия обороны Израиля получила приказ остановить наступление на город Газа. Это произошло после того, как с таким требованием выступил Трамп.
Также президент США сделал написал сегодня пост, в котором призвал ХАМАС двигаться быстро.
"Я ценю то, что Израиль временно прекратил бомбардировки, чтобы дать шанс завершить освобождение заложников и мирное соглашение. ХАМАС должен шевелиться быстро, иначе все ставки будут отменены. Я не потерплю проволочек, которые, как многие считают", - написал он.
Ранее в пятницу Дональд Трамп заявил, что дает боевикам ХАМАС последний шанс ответить на его мирный план по Сектору Газа.