У ХАМАС есть несколько дней на переговоры, после - его разоружат, - Нетаньяху

В ходе короткого обращения Нетаньяху заявил, что единственная причина, по которой ХАМАС готов освободить всех заложников - это военное и дипломатическое давление.

"Изменение позиции ХАМАСа произошло исключительно благодаря военному и дипломатическому давлению, которое мы оказали", - утверждает он.

По словам премьера, это реально, что Израиль может добиться освобождения всех заложников, не выводя войска из Сектора Газа.

Также он заявил, что получил израильской переговорной группе во главе с министром стратегических вопросов Роном Дермером отправиться в Каир, чтобы согласовать "технические детали" освобождения заложников.

"Мы и наши американские друзья намерены ограничить переговоры несколькими днями", - говорит израильский премьер.

На втором этапе сделки, по словам Нетаньяху, "ХАМАС будет разоружен, а Сектор Газа демилитаризован".

"Это произойдет либо дипломатическим путем, согласно плану Трампа, либо военным путем, с нашей стороны", - предупредил он.

Также Нетаньяху высказал слова благодарности американскому президенту Дональду Трампу за его твердую поддержку и, отметил сегодняшнее заявление, когда тот сказал, что не потерпит задержек от ХАМАС.