У ХАМАС є кілька днів на переговори, після - його роззброять, - Нетаньяху

Під час короткого звернення Нетаньяху заявив, що єдина причина, через яку ХАМАС готовий звільнити всіх заручників - це військовий і дипломатичний тиск.

"Зміна позиції ХАМАСу відбулася виключно завдяки військовому і дипломатичному тиску, який ми чинили", - стверджує він.

За словами прем'єра, це реально, що Ізраїль може домогтися звільнення всіх заручників, не виводячи війська із Сектора Гази.

Також він заявив, що дав дозвіл ізраїльській переговорній групі на чолі з міністром стратегічних питань Роном Дермером вирушити в Каїр, щоб узгодити "технічні деталі" звільнення заручників.

"Ми і наші американські друзі маємо намір обмежити переговори кількома днями", - каже ізраїльський прем'єр.

На другому етапі угоди, за словами Нетаньяху, "ХАМАС буде роззброєно, а Сектор Газа демілітаризовано".

"Це відбудеться або дипломатичним шляхом, згідно з планом Трампа, або військовим шляхом, з нашого боку", - попередив він.

Також Нетаньяху висловив слова подяки американському президенту Дональду Трампу за його тверду підтримку і, відзначив сьогоднішню заяву, коли той сказав, що не потерпить затримок від ХАМАС.