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ГИС "Суджа" подверглась ударам, сообщают о мощном пожаре после взрывов

Пятница 21 марта 2025 01:01
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ГИС "Суджа" подверглась ударам, сообщают о мощном пожаре после взрывов Фото: пожар в районе ГИС "Суджа" (t.me)
Автор: Владимир Костырин

На газоизмерительной станции (ГТС) "Суджа" в Курской области (РФ) прогремели взрывы в ночь на 21 марта. После этого на объекте вспыхнул мощный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росмедиа и Telegram-каналы.

В сети интернет стали распространяться кадры ночью с, как утверждается, горящей ГИС "Суджа" якобы после атаки.

Также на российских ресурсах утверждают, что огненный столб, появившийся в результате ударов по объекту, можно увидеть на границе Курской и Сумской областей.

Речь идет о газовой станции "Суджа", через которую ранее Россия (оператор "Газпром") экспортировала газ через Украину в страны Европы. Фактически это единственная точка входа в газотранспортную систему Украины, по которой российский газ транзитом поставляется в Европу.

Напомним, что украинская сторона прекратила прием российского газа через свою территорию.

Тут также стоит отметить, что после начала операции Сил обороны Украины в Курской области в августе прошлого года РФ потеряла контроль над данной газоизмерительной станцией.

Добавим, сам объект расположен в нескольких сотнях метров от одноименного пункта пропуска на российско-украинской границе.

Как утверждают российские пропагандистские Телеграмм-каналы Mash и Baza, якобы атаку на ГИС "Суджа" осуществила Украина.

Также отметим, что официальных заявлений российской стороны по ситуации на ГИС "Суджа" пока нет.

Подробнее о ГИС "Суджа" и о значимости этого "газового вентиля" - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Также напомним, еще в августе 2024 были обнародованы спутниковые снимки, которые показали разрушение на газоизмерительной станции в Судже.

Ситуация на границе Курской и Сумской областей

Как рассказали ранее в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, российские оккупанты накапливают силы для более активных действий в приграничье Сумской области. Также, по информации ГПСУ, вражеские ДРГ и в дальнейшем пытаются пересечь границу Украины в Сумской области, а также минировать местность.

Недавно в Силах оборони Украины рассказали, что вблизи Сумской области наблюдается продвижение к границе большого количества российских подразделений, которые были задействованы в Курской операции.

Вместе с тем в Генеральном штабе ВСУ недавно опровергли фейк о продвижении россиян в Сумской области. Военные добавили, что Силы обороны оперативно уничтожают врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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