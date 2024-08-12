На газоизмерительной станции в Судже есть разрушения: опубликованы спутниковые снимки

Фото: на ГИС в Судже есть повреждения (иллюстративный фото GettyImages)

В сети показали спутниковые изображения разрушений на газоизмерительной станции в населенном пункте Суджа Курской области. На фото можно увидеть поражение админздания и площадки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Издание показало спутниковый снимок, на котором можно заметить разрушение на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области РФ. "Как следует из анализа фотографий, часть повреждений появилась на них между 9 и 10 августа, а часть - между 10 и 11 августа. На фото за 11 августа видно, что практически полностью разрушено одно из административных зданий станции, а также одно из площадок, на которых установлено измерительное оборудование", - говорится в сообщении. Как отмечается, при этом утром в понедельник "Газпром" утверждал, что продолжает прокачку газа через ГИС "Суджа" в Европу в обычном объеме.