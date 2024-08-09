Курский прорыв. Чем важен "газовый вентиль" РФ в Судже и сгущаются ли тучи над АЭС

Бои в Курской области привели к тому, что Россия потеряла контроль над газоизмерительной станцией (ГИС) "Суджа". Это единственная точка входа в газотранспортную систему Украины, по которой российский газ транзитом поставляется в Европу.

Подробнее о том, что происходит и есть ли угроза досрочного прекращения транзита, - в материале РБК-Украина .

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Что происходит на ГИС "Суджа"

Первым о потере контроля над станцией "Суджа" 7 августа сообщил провоенный Telegram-канал "Рыбарь", близкий к российскому минобороны. Вечером того же дня информация подтвердилась документальными свидетельствами из Курской области.

Сам объект расположен в нескольких сотнях метров от одноименного пункта пропуска на границе. Судя по карте Института изучения войны (ISW), составленной на основе геолоцированных кадров, российская сторона не контролирует территорию на десятки километров вглубь.

Фото: судя по картам ISW, территория станции "Суджа" не контролируется Россией (understandingwar.org)

Накануне анонимный советник президента Владимира Зеленского подтвердил The Washington Post активность украинских сил на территории РФ и захват площади около 100 кв. километров. "За три дня, отметил советник Зеленского, украинские военные продвинулись мимо городов с тысячами людей, взяли сотни пленных и захватили газоизмерительную станцию, которую Россия использует для энергетических сделок с Венгрией и Словакией", - пишет WP.

Центр информационной устойчивости (CIR), британской аналитической некоммерческой организации, отмечает значительные повреждения пограничного пункта пропуска. Но визуально не может оценить ущерб на ГИС "Суджа".

"В сочетании с подтвержденными CIR кадрами, как несколько российских солдат сдаются в плен возле входа на газоизмерительную станцию, вероятно, что станция пострадала, но на данный момент уровень повреждений не может быть проверен", - говорится в заключении аналитиков для Reuters.

Официально ни украинские военные, ни власти о контроле на "Суджей" не объявляли. Как, впрочем, и о любых других деталях операции в Курской области.

С военной точки зрения контроль над газовой станцией не имеет никакого значения, считает эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Поскольку создает угрозы для транзита российского газа, за который Украина получает средства, покрывающие расходы на содержание всей ГТС. По его словам, украинская армия вряд ли действует таким образом, чтобы шантажировать россиян "газовым вентилем".

"Эту историю стоит рассматривать больше с эмоционально-политической составляющей. До россиян начало доходить, что война идет не где-то там, а на их территории. Хотя то, что военную колонну разбили недалеко от населенного пункта с живописным названием Мазепино, думаю, ставит под вопрос, является ли Курская область исконно российской землей в историческом контексте", - иронизирует он.

Что это вообще за объект

Через станцию "Суджа" проходит магистральный газопровод Уренгой - Помары - Ужгород. Это ключевой и единственный работающий маршрут транзита российского газа в страны Евросоюза через Украину.

Фактически ГИС "Суджа" является пограничным пунктом для газа из России. Проходя через него, топливо попадает в украинскую газотранспортную систему, затем в Словакию, Чехию и Австрию. В прошлом году через станцию было прокачано около 14,65 млрд кубометров, то есть почти половина всего российского газового экспорта в Европу.

Фото: газоизмерительная станция "Суджа" (Getty Images)

Основная функция газоизмерительной станции - учет расхода газа и замер качественных показателей. Не исключено, что потеря контроля над "Суджей" может стать поводом для приостановки поставок со стороны "Газпрома".

Например, как в случае с Украиной в мае 2022 года. Тогда на фоне российского продвижения в Луганской области был объявлен форс-мажор. Компания "Укртрансгаз" приостановила транзит из-за потери операционного контроля за компрессорной станцией "Новопсков", на которую газ попадал с ГИС "Сохрановка" в Ростовской области РФ.

Украина имеет дело с врагом, который может действовать абсолютно нерационально. Поэтому нельзя исключать, что Россия решится досрочно обрубить транзит, полагает директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Я не вижу оснований и никакой выгоды для Украины от того, что "неизвестные вооруженные формирования" могут перекрыть вентиль на "Судже". Считаю, что все это спекуляции. Для чего это делать, если Украина могла бы и раньше при желании перекрыть вентиль на своей ГТС? По просьбе европейцев она этого не делала, так как некоторые партнеры не смогли сразу обеспечить диверсификацию поставок газа", - отметил он в беседе с РБК-Украина.

Что с транзитом российского газа через Украину

Несмотря на события в Курской области, транзит через Украину проходит в штатном режиме.

"Транспортировка газа европейским заказчикам происходит в штатном режиме, без изменений. Номинации подтверждены, физический поток газа сохраняется", - сообщил Оператор ГТС в комментарии РБК-Украина от 7 августа.

Работу газового коридора подтвердил и министр энергетики Герман Галущенко. По его словам, российская сторона не связывалась с Украиной по поводу ситуации с транзитом, пишет Reuters. По данным агентства, российский "Газпром" не планирует прекращать поставки. Хотя если раньше через "Суджу" прокачивали по 42 млрд кубометров в сутки (в рамках обязательства годовых поставок на 14 млрд кубов), то сейчас отмечается небольшое снижение объемов.

Как заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, заявка на среду составляла 39,4 млн кубов, на четверг - 37,3 млн, что на 12% ниже по отношению к обычному уровню. В пятницу поставки вырастут до 38,5 млн кубометров. Согласно почасовым данным европейской информационной платформы ENTSOG, физический поток на выходе из Украины остается непрерывным, а в пятницу транзит может вырасти.

Кроме того, по данным ENTSOG, небольшое снижение потока российского газа в пределах 5-10% фиксировалось еще утром 6 августа. Это может быть связано с постепенным снижением спроса на топливо в Европе. В частности, там прошла волна жаркой погоды, а значит спала активность работающих кондиционеров и систем вентиляции.

Сегодня Оператор ГТС снова заявил, что транзит проходит в штатном режиме, номинации подтверждены и поток газа европейским заказчикам сохраняется. А в "Газпроме", впервые комментируя события в Курской области, отметили, что якобы именно они привели к пику биржевых цен.

"Газпром" не прекращает поставки, так как ему это крайне невыгодно. После полномасштабного вторжения в Украину он потерял 90% рынка ЕС, на котором был основным поставщиков. И на сегодня вынужден получать бюджетную поддержку на сотни миллиардов рублей, объясняет Омельченко.

"Потеря маршрута поставок через Украину в Словакию, Чехию и Австрию лишит "Газпром" около 6 млрд евро. И ситуация станет абсолютно катастрофической: придется останавливать добычу, замораживать скважины, а это большие экономические потери. Выбор у России невелик - прекратить экспорт, потерять скважины в Западной Сибири и огромные средства или продолжить поставки", - говорит эксперт.

При этом, по его мнению, не исключено, что российская сторона сократит перекачку. А также будет обвинять Украину в якобы захвате ГИС "Суджа" и перекрытии вентиля, из-за чего "Газпром" не может выполнять контрактные обязательства в полном объеме.

"Чтобы Европа надавила, чтобы операция в Курской области прекратилась. Думаю, такая ИПСО может быть разыграна Кремлем", - добавил он.

Что с ценами на газ на европейском рынке

Хотя неподконтрольный России участок газопровода остается нетронутым, последнее обострение заставила европейский рынок нервничать.

По данным Bloomberg, фьючерсы на газ отреагировали ростом на 2,6% - до 39 евро за МВт*час, до самого высокого показателя с декабря 2023 года. За двое суток цены на хабе TTF выросли 40,1 евро за МВт*час.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в 2024 году, но досрочное прекращение поставок станет шоком, поскольку некоторые страны Центральной Европы все еще зависят от украинского маршрута.

На данный момент сложно спрогнозировать, что будет с ценами. Как объясняет Владимир Омельченко, с одной стороны, Украина гарантирует поставки по контракту, с другой - Кремль может дать команду на прекращение.

Отметим, политические заявления уже поступают. Накануне бывший министр экономики Словакии Карел Хирман предположил, что боевые действия в Курской области угрожают срывом транзита. "Поставки российского газа заметно сокращаются. Мое предупреждение о том, что поставки российского газа через Украину в Словакию находятся под серьезной угрозой, подтверждается", - написал он в Facebook.

Однако если угрозы и есть, то не от Украины, убежден Омельченко

"На мой взгляд, таких угроз с нашей стороны нет. Но, конечно, мы не знаем, что придумают кремлевские стратеги", - добавил собеседник.

Следующая цель - Курская АЭС?

Кроме газоизмерительной станции, в Суджанском районе есть и другие важные объекты. В том числе подстанция на 330 кВ, которая ранее соединяла Курскую атомную станцию c энергосистемой Украины, а также ветка от АЭС на Белгородскую область.

В ходе операции сообщалось о взрывах в Курчатове, где находится атомная станция. По словам и.о. губернатора Андрея Смирнова, в этом районе якобы сбили две ракеты.

На утро 9 августа, согласно подсчетам российского медиа ресурса "Важные истории", зона боев растянулась на 800 кв. километров. Telegram-каналы в панике пишут, что по трассе от Суджи украинские силы могут пробиться на Курчатов. От него до ближайшего места боевых действий около 50 км, по другим данным, около 30 км.

Нынешний рейд на Курск окутан сильным облаком тайны даже по меркам "тумана войны". The Economist со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ пишет, что контроль над Курской АЭС в ответ на захват Запорожской АЭС в Энергодаре считается маловероятным, так как потребуются более крупные силы и марш на 80 км вглубь российской территории. "Без должным образом организованных сил мы повторим ошибки, которые россияне допустили к северу от Киева в 2022 году. Мы отрезали их от линии, и они стали добычей", - цитирует его The Economist.

Омельченко не видит логики в украинском контроле над Курской АЭС.

"Как по мне, здесь больше внешнеполитических рисков, чем преимуществ. Как ее содержать, кто это будет делать? Неизвестно. Мы же не можем копировать российских террористов, то, что они делают на нашей Запорожской АЭС. На мой взгляд, основной план - стратегия неопределенности. Чтобы враг не знал, какими будут дальнейшие шаги. Перекроют вентиль на "Судже" или захватят Курскую АЭС? Будет прорыв в Белгородскую или Брянскую область, а, может, наши пойдут на Москву? Чтобы враг был в неопределенности и был вынужден перебрасывать войска с линии фронта на все опасные направления", - отметил собеседник.

Военный эксперт Владислав Селезнев сомневается, что украинские силы будут пытаться контролировать ГИС "Суджа" или Курскую АЭС. Поскольку главная миссия в другом.

"Она направлена на то, чтобы создать максимально неудобные условия, заставить Россию перебросить и без того ограниченные ресурсы с нашего юга или востока, ослабить давление на наш Волчанск. И действия нашей армии максимально эффективны. А что касается взаимодействия авиации, систем ПВО и артиллерии, здесь вообще работа идеальная", - добавил он.

При подготовке материала использовались: информация из российских Telegram-каналов, публикации The Washington Post, Reuters, Bloomberg и The Economist, заявления "Газпрома" и Оператора ГТС Украины, комментарии эксперта по вопросам энергетики Владимира Омельченко и военного эксперта Владислава Селезнева.