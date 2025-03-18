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Генштаб опроверг фейк о продвижении РФ в Сумской области: враг оперативно уничтожается

Сумская область, Вторник 18 марта 2025 20:24
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Генштаб опроверг фейк о продвижении РФ в Сумской области: враг оперативно уничтожается Иллюстративное фото: россияне распространяют фейк о наступлении РФ в Сумской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В сети появилась информация о якобы продвижении российских оккупантов вглубь Сумской области. Она является фейковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.

В Генштабе подчеркнули, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью находится под контролем Сил обороны Украины.

"Информация, распространяющаяся в социальных сетях по продвижению подразделений РФ вглубь территории Сумской области, не соответствует действительности", - уточняет военное командование.

Российские оккупанты пытаются заходить небольшими группами в некоторые населенные пункты возле границы. Но враг оперативно уничтожается украинскими защитниками.

"Наши защитники успешно останавливают все попытки захватчиков закрепиться на территории Сумской области. Враг несет значительные потери в живой силе", - отметили в Генштабе.

Также там обратили внимание, что украинские воины продолжают контролировать территории в Курской области.

Бои в Курской области

Напомним, 16 марта The New York Times писало о том, что украинские воины якобы практически полностью вышли из Курской области. Они контролируют "только 77 квадратных километров".

При этом спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мисник рассказал о том, что россияне размещают возле Сумской области большое количество своих подразделений.

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