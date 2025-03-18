Генштаб опроверг фейк о продвижении РФ в Сумской области: враг оперативно уничтожается
В сети появилась информация о якобы продвижении российских оккупантов вглубь Сумской области. Она является фейковой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.
В Генштабе подчеркнули, что ситуация на границе Сумской области с Курской областью находится под контролем Сил обороны Украины.
"Информация, распространяющаяся в социальных сетях по продвижению подразделений РФ вглубь территории Сумской области, не соответствует действительности", - уточняет военное командование.
Российские оккупанты пытаются заходить небольшими группами в некоторые населенные пункты возле границы. Но враг оперативно уничтожается украинскими защитниками.
"Наши защитники успешно останавливают все попытки захватчиков закрепиться на территории Сумской области. Враг несет значительные потери в живой силе", - отметили в Генштабе.
Также там обратили внимание, что украинские воины продолжают контролировать территории в Курской области.
Бои в Курской области
Напомним, 16 марта The New York Times писало о том, что украинские воины якобы практически полностью вышли из Курской области. Они контролируют "только 77 квадратных километров".
При этом спикер оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мисник рассказал о том, что россияне размещают возле Сумской области большое количество своих подразделений.
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