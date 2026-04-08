ГУР уничтожило последний в Крыму паром РФ: почему "Славянин" был таким важным (фото)

В ночь с 5 на 6 апреля спецназовцы ГУР дронами уничтожили "Славянин". Это был последний железнодорожный паром России в Керченском проливе, снабжавший оккупационные войска в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал ГУР МО Украины.
Паром был частью так называемой Керченской переправы. Через него на оккупированный полуостров перебрасывали:
Удар нанесли в ночь с 5 на 6 апреля 2026 года. Специалисты Департамента активных действий ГУР вывели судно из строя атаками беспилотников.
Это уже не первый удар по "Славянину" - в марте он получил повреждения во время другой операции, однако тогда остался на плаву. Теперь же паром полностью выведен из строя.
Параллельно разведчики нанесли удары по инфраструктуре порта "Кавказ" в Краснодарском крае - его Россия использует для обеспечения своих войск.
Российской Адыгее тоже досталось. Произошло попадание дронов по инфраструктуре аэродрома.
В марте Украина впервые обошла Россию по количеству атак дронов. Впрочем, количество российских атак с каждым месяцем также увеличивается.