ГУР провело дерзкую операцию в ночь на 14 марта: какие суда РФ уничтожены (фото)

Украинская разведка в ночь с 13 на 14 марта вывела из строя два российских военных судна, которые обеспечивали доставку оружия и техники через Керченский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Уничтожили паром, повредили судно: последствия атаки

Спецназовцы ГУР поразили железнодорожный паром "Славянин" - он выведен из строя. Судно "Авангард" получило повреждения.

Фото: поражение парома "Славянин" (t.me/DIUkraine)

Оба корабля входили в состав Керченской паромной переправы и были задействованы в поставках оружия, боеприпасов и военной техники для российской армии.

Фото: момент поражения судна "Авангард" (t.me/DIUkraine)

Удар по порту "Кавказ"

Во время той же операции разведчики совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удары по инфраструктуре порта "Кавказ" в Краснодарском крае.

Россия использует этот порт для ведения войны против Украины.