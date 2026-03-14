ГУР провело дерзкую операцию в ночь на 14 марта: какие суда РФ уничтожены (фото)
Украинская разведка в ночь с 13 на 14 марта вывела из строя два российских военных судна, которые обеспечивали доставку оружия и техники через Керченский пролив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Уничтожили паром, повредили судно: последствия атаки
Спецназовцы ГУР поразили железнодорожный паром "Славянин" - он выведен из строя. Судно "Авангард" получило повреждения.
Фото: поражение парома "Славянин" (t.me/DIUkraine)
Оба корабля входили в состав Керченской паромной переправы и были задействованы в поставках оружия, боеприпасов и военной техники для российской армии.
Фото: момент поражения судна "Авангард" (t.me/DIUkraine)
Удар по порту "Кавказ"
Во время той же операции разведчики совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удары по инфраструктуре порта "Кавказ" в Краснодарском крае.
Россия использует этот порт для ведения войны против Украины.
Напоминаем, паром "Славянин" уже попадал под удар ВСУ. Летом 2024 года он получил существенные повреждения.
Недавно Генштаб также заявлял об успешном поражении российского завода "Кремний Эл" в Брянске. Он изготавливал микросхемы для ракет.