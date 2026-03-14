ГУР провело дерзкую операцию в ночь на 14 марта: какие суда РФ уничтожены (фото)

15:00 14.03.2026 Сб
Они используются в войне России против Украины
Елена Чупровская
ГУР провело дерзкую операцию в ночь на 14 марта: какие суда РФ уничтожены (фото) Фото: среди уничтоженных целей есть паром "Славянин" (росСМИ)

Украинская разведка в ночь с 13 на 14 марта вывела из строя два российских военных судна, которые обеспечивали доставку оружия и техники через Керченский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Читайте также: Поражены НПЗ и порт "Кавказ": ВСУ нанесли новые удары по России

Уничтожили паром, повредили судно: последствия атаки

Спецназовцы ГУР поразили железнодорожный паром "Славянин" - он выведен из строя. Судно "Авангард" получило повреждения.

Фото: поражение парома "Славянин" (t.me/DIUkraine)

Оба корабля входили в состав Керченской паромной переправы и были задействованы в поставках оружия, боеприпасов и военной техники для российской армии.

Фото: момент поражения судна "Авангард" (t.me/DIUkraine)

Удар по порту "Кавказ"

Во время той же операции разведчики совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удары по инфраструктуре порта "Кавказ" в Краснодарском крае.

Россия использует этот порт для ведения войны против Украины.

Напоминаем, паром "Славянин" уже попадал под удар ВСУ. Летом 2024 года он получил существенные повреждения.

Недавно Генштаб также заявлял об успешном поражении российского завода "Кремний Эл" в Брянске. Он изготавливал микросхемы для ракет.

