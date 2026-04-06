Украина впервые за войну обошла РФ по количеству атак дронов, - ABC News

17:00 06.04.2026 Пн
2 мин
Российская ПВО в среднем сбивала сотни беспилотников ежедневно
aimg Валерий Ульяненко
Украина впервые за войну обошла РФ по количеству атак дронов, - ABC News Фото: в прошлом месяце ПВО России сбила более 7000 украинских дронов (Getty Images)

В прошлом месяце Украина впервые с начала полномасштабной войны опередила РФ по количеству дроновых атак. В то же время обе страны увеличили применение беспилотников и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Читайте также: Достали носитель "Калибров": СБС поразили военный фрегат в Новороссийске (видео)

В статье говорится, что, по данным Минобороны страны-агрессора, ее ПВО в марте сбила 7 347 украинских дронов - 237 беспилотников ежедневно. При этом отмечается, что речь идет о сбитых беспилотниках, при этом количество примененных Украиной дронов остается неизвестным.

Издание сообщило, что, согласно данным Воздушных сил Украины, в прошлом месяце было сбито более 6 462 российских дронов и 138 ракет различных типов. Из них удалось обезвредить или перехватить 5 833 беспилотников и 102 ракеты.

ABC News отметило, что в марте страна-агрессор установила новый рекорд по масштабу воздушных атак, применив около 6 600 дронов и ракет. Самый интенсивный удар состоялся 24 марта, когда оккупанты нанесли удар по Украине 948 беспилотниками и 34 ракетами.

В то же время издание предполагает, что данные за прошлый месяц свидетельствуют о возможном смещении баланса сил в пользу Украины. Оно констатирует, что долгосрочные усилия Киева по развитию дронов и ракет начинают давать результат.

Результаты дроновых ударов Украины

Напомним, Силы обороны Украины систематически уничтожают логистику и вооружение врага. В частности, недавно стало известно, что РФ потеряла 54 средства ПВО в результате работы Сил беспилотных систем.

Отметим, за прошлый месяц украинские защитники продемонстрировали рекордную эффективность - в Минобороны назвали количество пораженных целей врага за март, которое превысило 151 тысячу единиц.

