ua en ru
Сб, 14 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ поразили аэродром в российской Адыгее: Генштаб рассказал о последствиях удара

13:37 14.03.2026 Сб
2 мин
Серьезные ли повреждения?
aimg Татьяна Степанова
Фото: ВСУ поразили аэродром Майкоп в российской Адыгее (Getty Images)

Силы обороны Украины поразили аэродром "Майкоп" в российской Республике Адыгея. Есть попадания по объектам инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В рамках противодействия применения оперативно-тактической авиации противника недавно поражена инфраструктура военного аэродрома "Майкоп" (Республика Адыгея, РФ)", - говорится в сообщении.

ВСУ поразили аэродром в российской Адыгее: Генштаб рассказал о последствиях удараФото: Генштаб ВСУ

По предварительной информации, есть попадания по объектам инфраструктуры аэродрома.

Удары по объектам РФ

Напомним, 10 марта Силы обороны Украины нанесли успешные удары ракетами Storm Shadow по заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в российском Брянске.

11 марта и в ночь на 12 марта Силы обороны нанесли мощные удары по военным объектам российских оккупантов.

Также украинские защитники 8 марта и в ночь на 9 марта нанесли серии успешных ударов по объектам российских оккупантов. Силы обороны Украины атаковали РЛС из состава ЗРК С-300 и ракетный комплекс "Бук-М3".

Кроме того, украинские защитники уничтожили ракетами ATACMS и SCALP базу хранения, подготовки и запуска БПЛА типа "Шахед" в районе Донецкого аэропорта.

Кроме ликвидации стартовой площадки дронов-камикадзе, ВСУ поразили пункт управления БПЛА на Луганщине и ряд артиллерийских позиций врага в Донецкой области.

Также ранее украинское военное командование официально подтвердило, что в результате удара по Уткинскому заводу, где производят ракеты "Искандер-М", "Орешник", "Тополь-М" и не только, были разрушения в одном из цехов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
