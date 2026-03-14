ВСУ поразили аэродром в российской Адыгее: Генштаб рассказал о последствиях удара

Силы обороны Украины поразили аэродром "Майкоп" в российской Республике Адыгея. Есть попадания по объектам инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

По предварительной информации, есть попадания по объектам инфраструктуры аэродрома.

"В рамках противодействия применения оперативно-тактической авиации противника недавно поражена инфраструктура военного аэродрома "Майкоп" (Республика Адыгея, РФ)", - говорится в сообщении.

Удары по объектам РФ

Напомним, 10 марта Силы обороны Украины нанесли успешные удары ракетами Storm Shadow по заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в российском Брянске.

11 марта и в ночь на 12 марта Силы обороны нанесли мощные удары по военным объектам российских оккупантов.

Также украинские защитники 8 марта и в ночь на 9 марта нанесли серии успешных ударов по объектам российских оккупантов. Силы обороны Украины атаковали РЛС из состава ЗРК С-300 и ракетный комплекс "Бук-М3".

Кроме того, украинские защитники уничтожили ракетами ATACMS и SCALP базу хранения, подготовки и запуска БПЛА типа "Шахед" в районе Донецкого аэропорта. Кроме ликвидации стартовой площадки дронов-камикадзе, ВСУ поразили пункт управления БПЛА на Луганщине и ряд артиллерийских позиций врага в Донецкой области.

Также ранее украинское военное командование официально подтвердило, что в результате удара по Уткинскому заводу, где производят ракеты "Искандер-М", "Орешник", "Тополь-М" и не только, были разрушения в одном из цехов.