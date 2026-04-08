Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

ГУР знищило останній в Криму пором РФ: чому "Славянін" був таким важливим (фото)

14:25 08.04.2026 Ср
1 хв
Керченська переправа "відрізана"?
aimg Олена Чупровська
Фото: Дрони ГУР "добили" пором "Славянін" (росЗМІ)

У ніч з 5 на 6 квітня спецпризначенці ГУР дронами знищили "Славянін". Це був останній залізничний пором Росії в Керченській протоці, що постачав окупаційні війська в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал ГУР МО України.

Чим займався "Славянін"

Пором був частиною так званої Керченської переправи. Через нього на окупований півострів перекидали:

  • пальне і мастила;
  • зброю та боєприпаси;
  • військову техніку.

Фото: після атаки на "Славяніні" виникла пожежа (t.me/DIUkraine)

Як проходила операція

Удар завдали у ніч з 5 на 6 квітня 2026 року. Фахівці Департаменту активних дій ГУР вивели судно з ладу атаками безпілотників.

Це вже не перший удар по "Славяніну" - у березні він отримав пошкодження під час іншої операції, однак тоді залишився на плаву. Тепер же пором повністю виведений з ладу.

Паралельно розвідники завдали ударів по інфраструктурі порту "Кавказ" у Краснодарському краї - його Росія використовує для забезпечення своїх військ.

Російській Адигеї теж дісталося. Відбулося влучання дронів по інфраструктурі аеродрому.

У березні Україна вперше обійшла Росію за кількістю атак дронів. Втім, кількість російських атак з кожним місяцем також збільшується.

