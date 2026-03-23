ua en ru
Пн, 23 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Сильно модернизированный. ГУР раскрыло детали дрона, которым РФ атаковала центр Киева

09:45 23.03.2026 Пн
2 мин
Что известно о дроне, которым россияне пытались атаковать Киев 16 марта?
Константин Широкун
Российские войска 16 марта атаковали центр Киева дроном типа "Ланцет", который в последнее время был существенно модернизирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

По данным ГУР, остатки дрона, сбитого над Киевом 16 марта, были идентифицированы именно как "Ланцет", что может свидетельствовать о модернизации противником этого БпЛА, основным назначением которого ранее было поражение техники и огневых позиций на тактической и оперативной глубинах.

"Ланцет", или "Изделие-51" - это один из наиболее применяемых ударных БПЛА противника производства Zala Aero Group, связанной с концерном "Калашников".

"Скальпель" - это менее известное изделие разработки конструкторского бюро "Восток", который из-за Х-образной конструкции крыльев называют "меньшим братом" "Ланцета".

Сообщается, что оба дрона наводятся оператором в режиме реального времени, однако в "Ланцете" противник пытается внедрять элементы автономного наведения, в частности с применением модулей искусственного интеллекта, в частности решений на базе Nvidia Jetson.

Компоненты "Ланцета"

Всего в рамках обновления идентифицировано 62 электронных компонента в составе "Ланцета" и "Скальпеля". Большинство из них имеют иностранное происхождение - прежде всего из США, а также из Швейцарии и Китая.

"Примененные сегодня против Украины технологии представляют потенциальную угрозу и для других регионов мира. Публикация таких данных призвана способствовать ограничению доступа агрессора к современным технологиям", - добавили в ГУР.

Что предшествовало

Напомним, в понедельник, 16 марта, оккупанты атаковали Киев ударными дронами. Один из беспилотников, "Ланцет", долетел до самого центра Киева и упал на майдане Независимости.

Руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко отметил, что не исключено, что россияне сбросили эти обломки дрона с ИИ, поскольку такой дрон не мог долететь до Киева с территории страны-агрессора.

Впоследствии стало известно, что Россия запустила по Киеву 40 дорогих беспилотников "Ланцет" только для того, чтобы показать россиянам обломки этих дронов в столице Украины. При этом шансов долететь у них совершенно не было.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
