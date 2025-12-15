ua en ru
В ГУР раскрыли детали о новом "Шахеде" с ракетой: как работает и из чего состоит

Понедельник 15 декабря 2025 10:28
UA EN RU
В ГУР раскрыли детали о новом "Шахеде" с ракетой: как работает и из чего состоит Фото: в ГУР раскрыли детали о новом "Шахеде" с ракетой (defence-ua.com)
Автор: Константин Широкун

В ГУР МО Украины раскрыли подробности о новом беспилотнике типа "Шахед", или "Герань-2" серии "Э", который оснащен авиационной ракетой Р-60.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

Отмечается, что РФ адаптировала авиационную ракету класса "воздух-воздух" Р-60 для установки на дроны с целью поражения украинских вертолетов и самолетов, которые охотятся на российские беспилотники.

Конструкция нового дрона

Ракета с авиационным пусковым устройством АПУ-60-1МД устанавливается на специальный кронштейн, расположенный в верхней передней части фюзеляжа дрона.

БпЛА оснащен двумя сетевыми камерами - в носовой части и позади пускового устройства ракеты. Передача видео и команд управления осуществляется через китайский mesh-модем Xingkay Tech XK-F358.

Электронная "начинка" также включает одноплатный микрокомпьютер Raspberry Pi 4, трекер и два GSM-модема для передачи телеметрии. Страны происхождения электронной компонентной базы остаются стандартными для российских БпЛА этого типа: США, Китай, Швейцария, Тайвань, Япония, Германия и Британия.

Как работает новый дрон

Вероятный принцип применения ракет заключается в передаче изображения с камер, установленных на дрон, через mesh-модем оператору, который, в случае появления украинского самолета или вертолета в зоне поражения, подает блоку автоматики ракеты команду на ее пуск.

После пуска, тепловая головка самонаведения Р-60 самостоятельно захватывает цель. Возможен также вариант с предварительным захватом цели головкой самонаведения и передачи соответствующей информации оператору, который дает команду на пуск.

Основная цель новой разработки - создание угрозы для украинской армейской и тактической авиации, снижение эффективности ее работы по перехвату вражеских БпЛА.

В ГУР раскрыли детали о новом &quot;Шахеде&quot; с ракетой: как работает и из чего состоит

Напомним, ранее в ГУР Минобороны Украины рассказали о 68 новых компонентах, обнаруженных в российских ракетах и дронах, которыми враг атакует энергетические объекты.

Также сообщалось, что российский турбореактивный "Шахед" содержит компоненты из США, Китая, Швейцарии и других стран.

