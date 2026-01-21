ua en ru
Украинские воины сбили новый российский дрон "Князь Вещий Олег" (видео)

Украина, Среда 21 января 2026 18:10
Украинские воины сбили новый российский дрон "Князь Вещий Олег" (видео) Иллюстративное фото: Украина уничтожила новейший дрон РФ "Князь Вещий Олег" (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники уничтожили новый дрон российских оккупантов "Князь Вещий Олег". Появилось соответствующее видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подразделение батальона беспилотных систем "Пентагон" 225 отдельного штурмового полка в Facebook.

Новый дрон российских оккупантов сбили пилоты роты перехватчиков батальона "Пентагон" 225 ОШП.

Что известно о новом дроне

В подразделении подчеркнули, что такой беспилотник - это новейшая разработка россиян, которая обладает следующими характеристиками:

  • максимальная скорость - 130 км в час;
  • максимальная высота полета - 100 метров;
  • рабочий радиус полета - 45 километров.

В подразделении отметили, что, как заявляют сами россияне, "главным преимуществом" дрона является якобы высокая выживаемость, поскольку украинские воины "принимают его за собственный".

Он может обеспечить разведку, корректировку огня и наблюдение за результатами работы ударных дронов.

Новый дрон "Герань-5"

Напомним, недавно у россиян появился новый реактивный дрон "Герань-5".

Как отметили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, беспилотник может развивать скорость до 600 км/ч.

По данным разведки, дрон по конструкции напоминает иранский Karrar, при этом большинство его узлов идентичны компонентам других "Гераней", которые производятся в Алабуге. При этом РФ прорабатывает возможность запуска этого беспилотника с штурмовика Су-25.

