Компоненты из США, Китая и даже Японии: ГУР обнародовало начинку реактивного "Шахеда"

Украина, Вторник 16 сентября 2025 12:09
Компоненты из США, Китая и даже Японии: ГУР обнародовало начинку реактивного "Шахеда" Фото: российский дрон-камикадзе Shahed-238 (росСМИ)
Автор: РБК-Украина

Российский турбореактивный "Шахед" содержит компоненты из США, Китая, Швейцарии и других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГУР Минобороны в Facebook.

Более половины иностранных компонентов "Герани" – американские

Внутри российского реактивного дрона "Герань-3" серии "У", который является аналогом иранского Shahed-238, есть немало компонентов иностранного производства. В частности, из 45 идентифицированных компонентов – половина из США, восемь от китайских производителей, семь швейцарских, три немецких, два британских и один японский.

"На борту" российского дрона – китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80, который позволяет развивать скорость от 300 до 370 км/ч, операционная дальность применения составляет до 1000 км. Максимальную скорость "Герань-3" развивает преимущественно в зонах действия украинских средств ПВО и РЭБ, в зонах применения дронов-перехватчиков и на терминальных этапах полета при снижении на цель.

Сходство с предыдущими моделями дронов

В ГУР рассказывают, что компоновка модулей и электронных блоков "Герань-3" почти не отличается от бензиновых версий "Герань-2" серии "Ы". Внутри беспилотников установлена инерционно-навигационная система SADRA, блок измерения воздушного давления (ADC), блок распределения мощности (PDU) и тому подобное.

Защита спутниковой навигации от средств РЭБ осуществляется помехозащищенной спутниковой навигационной системой с адаптивной антенной решеткой (CRPA) на 12 элементов, которая называется "Комета-М12". Кроме того, в "Герани-3" серии "У" установлена камера и система передачи видео с "Герани-2" серии "Ъ".

"Герань-3" стала восьмым образцом примененного страной-агрессором вооружения, строение которого показали в рамках серии публикаций "Средства поражения". Всего в разделе "Компоненты в оружии" портала "War&Sanctions" собрано уже более 5000 иностранных компонентов, идентифицированных в 177 образцах вооружения РФ и ее союзников.

Тысячи беспилотников в месяц

Напомним, представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что РФ может ежемесячно изготавливать до 2700 дронов-камикадзе типа "Шахед". Он также отметил, что россияне изготавливают большое количество дронов-обманок, которые не имеют боевой части.

Ранее мы рассказывали, что РФ использует более 100 иностранных компонентов для изготовления ракет и дронов, поэтому Иран является не единственной страной, которая помогает вооружать агрессора.

Подробнее о том, какие компоненты россияне используют в производстве дронов-камикадзе читайте в материале РБК-Украина: "Шахеды" стали умнее: что Россия встроила в иранские дроны и как ответит Украина".

