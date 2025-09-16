Компоненты из США, Китая и даже Японии: ГУР обнародовало начинку реактивного "Шахеда"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГУР Минобороны в Facebook .

Более половины иностранных компонентов "Герани" – американские

Внутри российского реактивного дрона "Герань-3" серии "У", который является аналогом иранского Shahed-238, есть немало компонентов иностранного производства. В частности, из 45 идентифицированных компонентов – половина из США, восемь от китайских производителей, семь швейцарских, три немецких, два британских и один японский.

"На борту" российского дрона – китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80, который позволяет развивать скорость от 300 до 370 км/ч, операционная дальность применения составляет до 1000 км. Максимальную скорость "Герань-3" развивает преимущественно в зонах действия украинских средств ПВО и РЭБ, в зонах применения дронов-перехватчиков и на терминальных этапах полета при снижении на цель.

Сходство с предыдущими моделями дронов

В ГУР рассказывают, что компоновка модулей и электронных блоков "Герань-3" почти не отличается от бензиновых версий "Герань-2" серии "Ы". Внутри беспилотников установлена инерционно-навигационная система SADRA, блок измерения воздушного давления (ADC), блок распределения мощности (PDU) и тому подобное.

Защита спутниковой навигации от средств РЭБ осуществляется помехозащищенной спутниковой навигационной системой с адаптивной антенной решеткой (CRPA) на 12 элементов, которая называется "Комета-М12". Кроме того, в "Герани-3" серии "У" установлена камера и система передачи видео с "Герани-2" серии "Ъ".

"Герань-3" стала восьмым образцом примененного страной-агрессором вооружения, строение которого показали в рамках серии публикаций "Средства поражения". Всего в разделе "Компоненты в оружии" портала "War&Sanctions" собрано уже более 5000 иностранных компонентов, идентифицированных в 177 образцах вооружения РФ и ее союзников.