Буданов: Россия усовершенствовала северокорейские KN-23, теперь они бьют точнее

Северная Корея благодаря помощи со стороны Российской Федерации (РФ) значительно усилила баллистические ракеты КN-23, которые теперь способны поражать со "смертельной" точностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилла Буданова в интервью The War Zone (TWZ).

"С тех пор они (КN-23, - ред.) были значительно усовершенствованы благодаря российской помощи, рассказал нам Буданов, и теперь поражают со смертельной точностью. Это предоставило России крайне необходимый источник баллистических ракет малой дальности, - пишет TWZ.

Первая партия КN-23, которую Корейская Народно-Демократическая Республика передала России - была некачественной. Согласно отчету украинской прокуратуры, около половины из них - отклонялись от траектории и иногда взрывались в воздухе.

Помощь КНДР России

Северная Корея активно поддерживает Россию в войне против Украины, поставляя боеприпасы, артиллерийские снаряды и ракеты. Эта помощь в значительной степени компенсирует потери России на фронте и позволяет ей поддерживать высокий темп обстрелов.

В частности КНДР поставляла стране-террористу баллистические ракеты KN-23. Последняя же после запуска и достижения высоты в около 50 километров, имеет квазибаллистическую траекторию. Среди ее характеристик:

длина 7,5 метров;

диаметр 0,95 метра;

вес - 3,415 тонны;

дальность полета - 690 километров.

Об усовершенствовании врагом KN-23 Буданов предупреждал еще в начале года.

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