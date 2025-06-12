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Хакеры ГУР атаковали крупнейшего интернет-провайдера Сибири, - источники

Четверг 12 июня 2025 13:45
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Хакеры ГУР атаковали крупнейшего интернет-провайдера Сибири, - источники Иллюстративное фото: хакеры ГУР атаковали крупнейшего интернет-провайдера Сибири (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) при поддержке киберактивистов успешно атаковали одного из крупнейших интернет-провайдеров Сибири "Орион Телеком".

Об этом РБК-Украина сообщили источники в разведке.

Сети "Орион Телекома" активно использовались российскими силовыми структурами для осуществления агрессии против Украины. Сейчас без связи остался закрытый город, который специализируется на добыче урана.

Фото: хакеры ГУР атаковали крупнейшего интернет-провайдера Сибири (источники)

С самого утра в местных пабликах Красноярска, Иркутска, Братска и Абакана жалуются на отсутствие интернета и телевидения. В частности, в местных Telegram-каналах распространяется письмо якобы от украинских хакеров в адрес интернет-провайдера, подписанное активистами хакерской группы "BO TEAM".

Между тем в "Орион Телеком" подтвердили наличие технических проблем из-за мощной DDoS-атаки. Обещают восстановить доступ к сети до конца дня.

Фото: хакеры ГУР атаковали крупнейшего интернет-провайдера Сибири (источники)

В результате кибератаки были выведены из строя:

  • 370 серверов;
  • около 500 сетевых коммутаторов.

В том же числе хакеры затерли бэкапы, что затруднит провайдеру восстановить работу.

Кибератаки против России

Украинские киберспециалисты активно ведут наступательные операции против России в киберпространстве. Атаки часто направлены на нарушение работы правительственных сайтов, финансовых учреждений, транспортной инфраструктуры и систем энергоснабжения. Например, недавно хакеры ГУР атаковали онлайн-систему российской железной дороги.

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