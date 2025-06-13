Хакеры ГУР атаковали сервисы таможни, налоговой службы России и "РЖД", - источники
Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) с 10 по 12 июня провели серию успешных кибератак против ресурсов российской налоговой и таможенной службы, а также "Российской железной дороги" ("РЖД").
Об этом РБК-Украина сообщили источники в разведке.
Федеральная таможенная служба и налоговая
В Федеральной таможенной службе подтвердили DDoS-атаку, впрочем назвали это формулировкой "информационный обмен с операторами внешнеэкономической деятельности затруднен".
Фото: хакеры ГУР атаковали сервисы таможни, налоговой службы России и "РЖД" (источники)
Также под удар попали касающиеся таможни и налоговой службы России сервисы, в частности:
- "Контур" - ведущий российский разработчик цифровых сервисов для бухгалтерии и бизнеса;
- "Честный знак" - национальная система цифровой маркировки;
- "ГосКлюч" - сервер электронной подписи.
"РЖД"
В частности хакеры успешно атаковали сайт и мобильный сервис "РЖД". В течение прошлого дня, 12 июня, россияне не могли купить билеты на поезд через сайт и мобильное приложение железной дороги. Больше всего жалоб поступало из Санкт-Петербурга, Тверской, а также Свердловской областей.
Фото: хакеры ГУР атаковали сервисы таможни, налоговой службы России и "РЖД" (источники)
В конце концов в "РЖД" подтвердили технические проблемы из-за мощной DDoS-атаки и порекомендовали россиянам покупать билеты в кассах.
Кибератаки против России
Украинские хакеры активно атакуют Россию в киберпространстве. Атаки направлены на нарушение работы правительственных сайтов, финансовых учреждений, транспортной инфраструктуры и систем энергоснабжения.
Например, на днях киберспециалисты ГУР при поддержке киберактивистов успешно атаковали одного из крупнейших интернет-провайдеров Сибири "Орион Телеком".
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