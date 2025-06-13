Киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) с 10 по 12 июня провели серию успешных кибератак против ресурсов российской налоговой и таможенной службы, а также "Российской железной дороги" ("РЖД").

Об этом РБК-Украина сообщили источники в разведке.

Федеральная таможенная служба и налоговая

В Федеральной таможенной службе подтвердили DDoS-атаку, впрочем назвали это формулировкой "информационный обмен с операторами внешнеэкономической деятельности затруднен".

Фото: хакеры ГУР атаковали сервисы таможни, налоговой службы России и "РЖД" (источники)

Также под удар попали касающиеся таможни и налоговой службы России сервисы, в частности:

"Контур" - ведущий российский разработчик цифровых сервисов для бухгалтерии и бизнеса;

"Честный знак" - национальная система цифровой маркировки;

"ГосКлюч" - сервер электронной подписи.

"РЖД"

В частности хакеры успешно атаковали сайт и мобильный сервис "РЖД". В течение прошлого дня, 12 июня, россияне не могли купить билеты на поезд через сайт и мобильное приложение железной дороги. Больше всего жалоб поступало из Санкт-Петербурга, Тверской, а также Свердловской областей.

Фото: хакеры ГУР атаковали сервисы таможни, налоговой службы России и "РЖД" (источники)

В конце концов в "РЖД" подтвердили технические проблемы из-за мощной DDoS-атаки и порекомендовали россиянам покупать билеты в кассах.