Агенты ГУР атаковали подстанцию в Калининграде: обесточили объекты ВПК и армии

По информации источников РБК-Украина в украинской разведке, около 4:00 14 июня в городе Кенигсберг была осуществлена атака на промышленную электроподстанцию.

Таким образом было полностью прекращено снабжение электроэнергии к потребителям, в частности к объектам российского военно-промышленного комплекса и армии РФ, расположенных в районе осуществления операции. Убытки для России в результате диверсии составляют почти 5 млн долларов.

Источники отмечают, что агенты ГУР слили охлаждающую жидкость из силового трансформатора подстанции, а затем совершили поджог объекта. Пожар существенно повредил объект и привел к прекращению электроснабжения на вражеские предприятия, расположенные неподалеку.



"Мы еще раз напоминаем, что Россия больше не имеет тыла ни на востоке, ни на западе, ни в любой точке планеты. Все российское, задействованное в войне против Украины, будет гореть, тонуть и уничтожаться независимо от его уровня защиты или места расположения", - подчеркнул собеседник в ГУР.



Фото: российский город Калининград (скриншот google.com/maps)