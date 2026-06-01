ГУР показало, как с помощью софта Palantir с ИИ наносит удары в тыл оккупантов РФ (видео)
Украина использует уникальную интеллектуальную систему для массированных ударов по территории России. Искусственный интеллект компании Palantir управляет тысячами беспилотников одновременно, находя уязвимые места во вражеской обороне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на репортаж CNN.
Корреспондент телеканала получил доступ методов работы подразделения ГУР, которое планирует атаки дронов-камикадзе на стратегические объекты в глубоком тылу РФ. Главным инструментом разведчиков стала уникальная разработка PRISMA от американской компании Palantir.
Теперь бойцы имеют софт, который позволяет операторам одновременно управлять тысячами дронов в момент полета. Программное обеспечение PRISMA от Palantir активно используют в украинских командных пунктах ударных беспилотников дальнего радиуса действия.
Экраны показывали карты в реальном времени, траектории полета и наложенные данные, обработанные ИИ, в то время как командир с позывным "Вектор" в режиме реального времени планировал удары.
Система превращает хаос воздушного боя в четкую математическую модель. Это позволяет атаковать цели, которые ранее считались недостижимыми.
Искусственный интеллект против вражеской ПВО
ИИ играет ключевую роль в прорыве российской обороны. Система не просто ведет дроны, она постоянно учится. Программа анализирует огромные массивы данных за считанные секунды.
Алгоритмы анализируют следующие параметры:
- Точки перехвата предыдущих волн беспилотников.
- Зоны покрытия российских радаров.
- Траектории полета, позволяющие обойти зенитные комплексы.
- Плотность огня вражеской ПВО на конкретных участках.
Искусственный интеллект рассчитывает оптимальные маршруты в режиме реального времени. Это позволяет каждой следующей группе дронов заходить через "пробелы", которые ИИ обнаружил только что. Эффективность таких атак значительно выше обычных запусков.
Безопасность и рассредоточение сил
Разведчики позаботились о живучести своей системы. Россияне охотятся за командными центрами, но уничтожить софт почти невозможно. Система не привязана к одному компьютеру или зданию.
Операторы ГУР объяснили журналистам:
- Центров мониторинга создано несколько.
- Они рассредоточены по десяткам различных локаций.
- Уничтожение одного узла не останавливает общую работу.
Такая структура делает PRISMA неуловимой. Даже в случае прямого попадания врага по одной из точек, другие центры мгновенно перехватывают управление всеми дронами.
Что известно об ударах ГУР и ВСУ по тылу оккупантов РФ
Накануне подразделения Сил обороны Украины успешно поразили нефтеперерабатывающий завод "Саратовский" в Поволжье. Он входит в структуру компании "Роснефть" и обеспечивает горючим армию оккупантов.
А в ночь на 30 мая ВСУ нанесли массированные удары по 23 военным и логистическим объектам в оперативной глубине противника. Тогда украинские дроны устроили "зажигательную ночь" в РФ и в оккупированном Крыму, попав в элементы нефтяной логистики.
Также во время этой масштабной ночной атаки пилоты Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими подразделениями разбили полигон российской бригады, которая совершала зверства в Буче.