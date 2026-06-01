Президент Румынии пригрозил РФ последствиями за вред румынам во время атак на Украину

Россия должна немедленно пересмотреть тактику своих обстрелов Украины, чтобы прекратить угрожать жизни жителей соседней Румынии. Официальный Бухарест требует гарантий безопасности для своих граждан во время атак на украинские порты.

По словам Никушора Дана, за последние два года румынская сторона зафиксировала десятки опасных эпизодов с участием российских беспилотников. Президент Румынии отметил, что российские дроны становятся все более опасными. Если раньше они просто нарушали пространство, то теперь на территорию страны НАТО падают аппараты с боевым зарядом.

Вместо стандартных призывов прекратить войну, румынский лидер сосредоточился на конкретном требовании к Москве. Он настаивает, что агрессор должен нести полную ответственность за точность своих ударов.

"Это становится опасным для румынских граждан. И когда россияне наносят удары, когда они выбирают целями города, расположенные по ту сторону Дуная, они должны быть уверены, что не наносят вреда румынским гражданам. Поэтому эта мера(высылка консула - прим. ред.) является предупреждением для российской стороны, и я надеюсь, что они остановятся. Если нет - есть другие меры, которые мы можем принять против них", - сказал Дан.

Никушор Дан добавил, что Румыния сейчас активно сотрудничает с партнерами по НАТО. Страна срочно закупает новое оборудование для защиты воздушного пространства. Пока эти системы не развернуты полностью, Бухарест просит союзников о временной помощи в охране 60-километровой зоны вдоль Дуная.