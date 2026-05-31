ua en ru
Вс, 31 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Силы обороны снова поразили Саратовский НПЗ, - Генштаб

12:06 31.05.2026 Вс
2 мин
Предприятие обеспечивает горючим армию РФ
aimg Татьяна Степанова
Силы обороны снова поразили Саратовский НПЗ, - Генштаб Фото: Силы обороны поразили Саратовский НПЗ (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В ночь на 31 мая подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Саратовский". Подтвержден масштабный пожар на территории предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

НПЗ "Саратовский" - одно из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья и входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".

Проектная перерабатывающая мощность предприятия составляет около 7 млн тонн нефти в год.

Завод производит бензин, дизельное и другие виды топлива, используемые, в частности, для обеспечения военной логистики государства-агрессора.

Масштабы нанесенных повреждений уточняются.

Также поражен

  • важный элемент нефтетранспортной инфраструктуры агрессора - линейная производственно-диспетчерская станция "Лазарево" в Кировской области РФ, которая осуществляет перекачку сырой нефти по магистральному трубопроводу Сургут-Горький-Полоцк;
  • склад горюче-смазочных материалов (Матвеев Курган, Ростовская обл.);
  • командно-наблюдательный пункт противника (Бегоща, Курская обл.);
  • пункты управления БпЛА в районах Калинового в Донецкой области, Графовки (Белгородская обл.);
  • мастерскую БПЛА оккупантов в Донецке;
  • районы сосредоточения живой силы противника в Донецке и Желанном в Донецкой области.

Кроме того, по результатам предыдущих поражений подтверждено:

  • поражение 30 мая 2026 года трех резервуаров с горюче-смазочными материалами в районе морского нефтяного терминала (Феодосия, ВОТ АР Крым);
  • поражение 30 мая 2026 года газового хранилища в районе Енакиево на ВОТ Донецкой области.

Объекты использовались противником для обеспечения потребностей оккупационной группировки российских войск.

Удары по Саратовскому НПЗ

Напомним, Саратовский НПЗ давно находится под прицелом украинских дронов.

В марте завод горел несколько суток подряд после очередного удара дронов, а в феврале взрывы и пожары фиксировали одновременно в Энгельсе и Саратове.

Ранее СМИ сообщали, что практически все крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы в центральной части России полностью остановили или существенно сократили производство топлива. Это произошло в результате масштабных атак украинских беспилотников.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Валерий Саратов НПЗ Генштаб ВСУ Война в Украине Атака дронов
Новости
Дроны летели с семи направлений, более 10 прилетов: как ночью отработала ПВО по целям РФ
Дроны летели с семи направлений, более 10 прилетов: как ночью отработала ПВО по целям РФ
Аналитика
"Киев веками не имел центра на горе": краевед о настоящей истории Подола
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Киев веками не имел центра на горе": краевед о настоящей истории Подола