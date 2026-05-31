Силы обороны снова поразили Саратовский НПЗ, - Генштаб
В ночь на 31 мая подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Саратовский". Подтвержден масштабный пожар на территории предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
НПЗ "Саратовский" - одно из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья и входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".
Проектная перерабатывающая мощность предприятия составляет около 7 млн тонн нефти в год.
Завод производит бензин, дизельное и другие виды топлива, используемые, в частности, для обеспечения военной логистики государства-агрессора.
Масштабы нанесенных повреждений уточняются.
Также поражен
- важный элемент нефтетранспортной инфраструктуры агрессора - линейная производственно-диспетчерская станция "Лазарево" в Кировской области РФ, которая осуществляет перекачку сырой нефти по магистральному трубопроводу Сургут-Горький-Полоцк;
- склад горюче-смазочных материалов (Матвеев Курган, Ростовская обл.);
- командно-наблюдательный пункт противника (Бегоща, Курская обл.);
- пункты управления БпЛА в районах Калинового в Донецкой области, Графовки (Белгородская обл.);
- мастерскую БПЛА оккупантов в Донецке;
- районы сосредоточения живой силы противника в Донецке и Желанном в Донецкой области.
Кроме того, по результатам предыдущих поражений подтверждено:
- поражение 30 мая 2026 года трех резервуаров с горюче-смазочными материалами в районе морского нефтяного терминала (Феодосия, ВОТ АР Крым);
- поражение 30 мая 2026 года газового хранилища в районе Енакиево на ВОТ Донецкой области.
Объекты использовались противником для обеспечения потребностей оккупационной группировки российских войск.
Удары по Саратовскому НПЗ
Напомним, Саратовский НПЗ давно находится под прицелом украинских дронов.
В марте завод горел несколько суток подряд после очередного удара дронов, а в феврале взрывы и пожары фиксировали одновременно в Энгельсе и Саратове.
Ранее СМИ сообщали, что практически все крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы в центральной части России полностью остановили или существенно сократили производство топлива. Это произошло в результате масштабных атак украинских беспилотников.