Силы обороны снова поразили Саратовский НПЗ, - Генштаб

В ночь на 31 мая подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Саратовский". Подтвержден масштабный пожар на территории предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, по результатам предыдущих поражений подтверждено:

Завод производит бензин, дизельное и другие виды топлива, используемые, в частности, для обеспечения военной логистики государства-агрессора. Масштабы нанесенных повреждений уточняются.

Проектная перерабатывающая мощность предприятия составляет около 7 млн тонн нефти в год.

НПЗ "Саратовский" - одно из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий Поволжья и входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".

Удары по Саратовскому НПЗ

Напомним, Саратовский НПЗ давно находится под прицелом украинских дронов.

В марте завод горел несколько суток подряд после очередного удара дронов, а в феврале взрывы и пожары фиксировали одновременно в Энгельсе и Саратове.

Ранее СМИ сообщали, что практически все крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы в центральной части России полностью остановили или существенно сократили производство топлива. Это произошло в результате масштабных атак украинских беспилотников.