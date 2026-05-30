Главная » Новости » Война в Украине

Украинские дроны устроили "зажигательную ночь" в Крыму и Таганроге (эффектное видео)

11:31 30.05.2026 Сб
Какие военные цели и логистические объекты оказались под прицелом?
aimg Мария Науменко
Украинские дроны устроили "зажигательную ночь" в Крыму и Таганроге (эффектное видео) Фото: украинский военнослужащий управляет беспилотником с позиции на фронте (Getty Images)
Ночная атака украинских дронов охватила 23 военных и логистических объекта в тылу российских войск. Часть ударов пришлась на нефтяную инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди в Telegram.

По словам Бровди, в ночь на 30 мая подразделения Сил беспилотных систем нанесли удары по целям в оперативной глубине противника. Среди объектов, которые попали под атаку, были элементы нефтяной логистики России и оккупированного Крыма.

В частности, дроны поразили танкер российского "теневого флота", нефтебазу "Курганнафтопродукт" в Таганроге Ростовской области, а также морской нефтяной терминал в Феодосии.

"Ночь на 30 мая была зажигательной. Свободолюбивая Украинская Птица СБС отработала в течение ночи 23 военных цели и объекта в оперативной глубине противника", - написал "Мадьяр".

Он уточнил, что удар по нефтебазе в Таганроге нанесли операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем, а по морскому нефтяному терминалу в Феодосии - бойцы 412-й отдельной бригады СБС "Немезис".

Координацию операции осуществлял новосозданный Центр глубинного поражения Сил беспилотных систем.

Ранее командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил об уничтожении российского оперативно-тактического комплекса "Искандер" и двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 на военном аэродроме в Таганроге Ростовской области.

