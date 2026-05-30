Нашли даже в тылу: СБС разбили полигон бригады, которая свирепствовала в Буче (видео)

Украинские военные нанесли массированные ночные удары по военным лагерям, полигонам и логистическим объектам российских войск в глубоком тылу. Зафиксировано более 20 точных попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира 414-й отдельной бригады беспилотных систем СБС ВСУ Роберта Бровди "Мадьяра".

Детали масштабной операции СБС

Масштабную ночную атаку провели пилоты Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими подразделениями. Удары наносились в оперативной глубине на расстоянии от 70 до 100 километров от линии боевого соприкосновения.

Всего зафиксировано 21 подтвержденное результативное попадание по объектам нескольких армий противника.

Командир подразделения Роберт Бровди четко очертил цель этих регулярных ударов по тыловым позициям врага.

"Не будет вам, черви, покоя в тылу", - подчеркнул "Мадьяр".

Разрушение лагерей и потери оккупантов

Под удар беспилотников попал военный лагерь 64-й отдельной мотострелковой бригады РФ в Приморском Посаде на временно оккупированной территории Запорожской области.

Именно это подразделение совершало зверства в Буче во время оккупации Киевщины в 2022 году. Предварительно подтвержденные потери этой бригады составляют 31 военнослужащий, среди которых девять ликвидированных, девять раненых и 13 пропавших без вести.

По данным разведки, реальные потери оккупантов могут быть существенно выше, поскольку во время разработки операции полигон был максимально заполнен личным составом.

Кроме этого, украинские пилоты атаковали российский полигон "Трехизбенка" вблизи населенного пункта Кряковка на оккупированной Луганщине. Потери живой силы врага на этом объекте пока уточняются.

Также успешные удары были нанесены по газовому хранилищу в районе Енакиево Донецкой области и по другим логистическим узлам захватчиков.