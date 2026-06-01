ГУР показало, як за допомогою софту Palantir зі ШІ завдає ударів у тил окупантів РФ (відео)

03:06 01.06.2026 Пн
3 хв
Система PRISMA здатна опрацьовувати одночасно понад тисячу цілей ворога
aimg Пилип Бойко
ГУР показало, як за допомогою софту Palantir зі ШІ завдає ударів у тил окупантів РФ (відео) Фото: боєць ГУР демонструє ПО Palantir (Скриншот)
Україна використовує унікальну інтелектуальну систему для масованих ударів по території Росії. Штучний інтелект компанії Palantir керує тисячами безпілотників одночасно, знаходячи вразливі місця у ворожій обороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортаж CNN.

Кореспондент телеканалу отримав доступ методів роботи підрозділу ГУР, який планує атаки дронів-камікадзе на стратегічні об'єкти в глибокому тилу РФ. Головним інструментом розвідників стала унікальна розробка PRISMA від американської компанії Palantir.

Тепер бійці мають софт, який дозволяє операторам одночасно керувати тисячами дронів у момент польоту. Програмне забезпечення PRISMA від Palantir активно використовують в українських командних пунктах ударних безпілотників дальнього радіуса дії.

Екрани показували карти в реальному часі, траєкторії польоту та накладені дані, оброблені ШІ, у той час, як командир з позивним "Вектор" у режимі реального часу планував удари.

Система перетворює хаос повітряного бою на чітку математичну модель. Це дозволяє атакувати цілі, які раніше вважалися недосяжними.

Штучний інтелект проти ворожої ППО

ШІ відіграє ключову роль у прориві російської оборони. Система не просто веде дрони, вона постійно вчиться. Програма аналізує величезні масиви даних за лічені секунди.

Алгоритми аналізують наступні параметри:

  • Точки перехоплення попередніх хвиль безпілотників.
  • Зони покриття російських радарів.
  • Траєкторії польоту, що дозволяють обійти зенітні комплекси.
  • Щільність вогню ворожої ППО на конкретних ділянках.

Штучний інтелект розраховує оптимальні маршрути в режимі реального часу. Це дозволяє кожній наступній групі дронів заходити через "прогалини", які ШІ виявив щойно. Ефективність таких атак значно вища за звичайні запуски.

Безпека та розосередження сил

Розвідники подбали про живучість своєї системи. Росіяни полюють за командними центрами, але знищити софт майже неможливо. Система не прив'язана до одного комп'ютера чи будівлі.

Оператори ГУР пояснили журналістам:

  • Центрів моніторингу створено декілька.
  • Вони розосереджені по десятках різних локацій.
  • Знищення одного вузла не зупиняє загальну роботу.

Така структура робить PRISMA невловимою. Навіть у разі прямого влучання ворога по одній з точок, інші центри миттєво перехоплюють керування всіма дронами.

Що відомо про удари ГУР та ЗСУ по тилу окупантів РФ

Напередодні підрозділи Сил оборони України успішно уразили нафтопереробний завод "Саратовский" у Поволжі. Він входить до структури компанії "Роснефть" та забезпечує пальним армію окупантів.

А у ніч на 30 травня ЗСУ завдали масованих ударів по 23 військових та логістичних об'єктах в оперативній глибині противника. Тоді українські дрони влаштували "запальну ніч" у РФ та в окупованому Криму, поціливши в елементи нафтової логістики.

Також під час цієї масштабної нічної атаки пілоти Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими підрозділами розбили полігон російської бригади, яка чинила звірства у Бучі.

