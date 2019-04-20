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Гуайдо анонсував новий етап операції з повалення влади Мадуро

Новини » Політика    20.04.2019 - 02:46
Гуайдо анонсував новий етап операції з повалення влади Мадуро
Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

Гуайдо закликав всіх вийти на марш

Опозиційний лідер Венесуели Хуан Гуайдо в рамках операції "Свобода", яка спрямована на припинення узурпації влади у Венесуелі, закликав своїх прихильників вийти 1 травня на марш. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Nacional.

На цьому заході у рамках операції "Свобода", уточнив Гуаидо, жителі країни вимагатимуть "припинення узурпації і покладуть край цій трагедії".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наприкінці березня Хуан Гуайдо заявив про підготовку операції "Свобода", метою якої буде захоплення влади в країні.

Тоді він зазначив, що рішення провести подібну операцію прийшло після затримання керівника його апарату Роберто Марреро.

Раніше санкції проти Венесуели, а саме проти венесуельської гірничодобувної корпорації та її голови. При цьому США виключили з санкционных списків по Венесуелі 12 фізосіб, причини поки не зазначаються.

Крім того, до цього США ввели санкції відносно російського банку, який допомагав уряду Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Раніше спеціальний представник президента США Дональда Трампа у Венесуелі Елліот Абрамс попереджав, що США можуть розширити санкції стосовно банків Венесуели, які підтримують президента країни Ніколаса Мадуро.

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