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США ввели санкції щодо російського банку

Новини » Політика    11.03.2019 - 16:38
США ввели санкції щодо російського банку
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

США ввели санкції проти "Єврофінанс Моснарбанк"

У список санкцій США проти РФ потрапив російський банк "Єврофінанс Моснарбан" через ситуацію у Венесуелі. Про це йдеться в заяві відомства.

Раніше спеціальний представник президента США Дональда Трампа у Венесуелі Елліот Абрамс попереджав, що США можуть розширити санкції стосовно банків Венесуели, які підтримують президента країни Ніколаса Мадуро.

Він також підкреслив, що США і понад 50 інших країн визнали лідера опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели і посилили тиск на соціаліста Мадуро, щоб він пішов у відставку.

Нагадаємо, Дональд Трамп продовжив термін дії низки санкцій США проти Венесуели. 1 березня США включили шість людей у свої санкційні списки, в тому числі командуючого Національною гвардією Венесуели генерала Річарда Лопеса Варгаса, начальника поліції штату Тачира Крістіана Моралеса Самбрано.

Раніше, 24 лютого, Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ввело санкції проти чотирьох губернаторів Венесуели.

Зазначимо, Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні закликала президента Ніколаса Мадуро допустити гуманітарну допомогу на територію Венесуели

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