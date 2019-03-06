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США можуть запровадити нові санкції за співпрацю з владою Венесуели

Новини » Політика    06.03.2019 - 02:01
США можуть запровадити нові санкції за співпрацю з владою Венесуели
Фото: США twitter.com/radiosvoboda)

США не виключає введення вторинних санкцій

Спецпредставник США по Венесуелі Елліот Абрамс заявив, що Вашингтон не виключає введення вторинних санкцій за співпрацю з урядом Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держдепартаменту Twitter.

Разом з тим, рішення з цього приводу США поки не прийняли.

"Але така можливість залишається", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп продовжив термін дії низки санкцій США проти Венесуели.

Відзначимо, 1 березня США включили шість людина у свої санкційні списки, в тому числі командуючого Національною гвардією Венесуели генерала Річарда Лопеса Варгаса, начальника поліції штату Тачира Крістіана Моралеса Самбрано. США ввели санкції з-за того, що посадові особи перешкоджали постачанню гуманітарної допомоги на територію Венесуели.

РБК-Україна писало, що 24 лютого Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ввело санкції проти чотирьох губернаторів Венесуели.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиВенесуэлаСанкції
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