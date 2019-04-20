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Гуайдо анонсировал новый этап операции по свержению власти Мадуро

Новости » Политика    20.04.2019 - 02:46
Гуайдо анонсировал новый этап операции по свержению власти Мадуро
Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

Гуайдо призвал всех выйти на марш

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо в рамках операции "Свобода"​, которая направлена на прекращение узурпации власти в Венесуэле, призвал своих сторонников выйти 1 мая ​на марш. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Nacional.

На этом мероприятии в рамках операции "Свобода", уточнил Гуаидо, жители страны потребуют "прекращения узурпации и положат конец этой трагедии".

Напомним, ранее сообщалось, что вконце марта Хуан Гуайдо заявил о подготовке операции "Свобода", целью которой будет захват власти в стране.

Тогда он отметил, что решение провести подобную операцию пришло после задержания руководителя его аппарата Роберто Марреро.

Ранее санкции против Венесуэлы, а именно против венесуэльской горнодобывающей корпорации и ее главы. При этом США исключили из санкционных списков по Венесуэле 12 физлиц, причины пока не указываются.

Кроме того, до этого США ввели санкции в отношении российского банка, который помогал правительству Николаса Мадуро в Венесуэле. Ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа в Венесуэле Эллиот Абрамс предупреждал, что США могут расширить санкции в отношении банков Венесуэлы, которые поддерживают президента страны Николаса Мадуро.

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