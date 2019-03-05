США продовжили санкції проти Венесуели

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

У Білому домі заявили, що ситуація у Венесуелі загрожує зовнішній політиці Сполучених Штатів

Президент Дональд Трамп продовжив термін дії низки санкцій США проти Венесуели. Про це повідомляється в прес-службі Білого дому.

В документі сказано, що "ситуація у Венесуелі продовжує представляти неординарну і надзвичайну загрозу інтересам національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів".

Нагадаємо, 1 березня США включили шість людей у свої санкційні списки, в тому числі командуючого Національною гвардією Венесуели генерала Річарда Лопеса Варгаса, начальника поліції штату Тачира Крістіана Моралеса Самбрано. США ввели санкції через те, що посадові особи перешкоджали постачанню гуманітарної допомоги на територію Венесуели.

Нагадаємо, 24 лютого Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ввело санкції проти чотирьох губернаторів Венесуели.

Як наголошується, санкції торкнулися колишнього віце-президента країни Рамона Каррисалеса, який обіймав цю посаду з 2008 по 2010 рік. Крім того, в список потрапили губернатор штату Варгас Хорхе Карнейро, колишній з 2004 по 2006 рік міністром оборони, глава штату Карабобо Рафаель Лакава і губернатор штату Сулія Омар Прієто.