Гуайдо повідомив про операцію по захопленню влади у Венесуелі

Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

Гуайдо заявив про підготовку операції "Свобода"

Опозиційний лідер Венесуэли Хуан Гуайдо заявив про підготовку операції "Свобода", метою якої буде захоплення влади в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVVenezuela Noticias.

Він зазначив, що рішення провести подібну операцію прийшло після затримання керівника його апарату Роберто Марреро.

"Венесуельці, ми готуємося до остаточного припинення узурпації влади, до операції "Свобода". Чекайте нас у кожному штаті", - сказав Гуайдо.

.@jguaido: Vamos a seguir tomando medidas de protección, vamos a seguir en las calles sin miedo dándole la cara al pueblo de Venezuela, en La Guaira dirían 'qué es lo que es', hoy tenemos pancartazo. #TVVenezuela #EnVIVO por: https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/uPZazKkZqJ — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) March 21, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки ще не приступали до застосування найжорсткіших санкцій відносно Венесуели.

Раніше санкції проти Венесуели, а саме проти венесуельської гірничодобувної корпорації та її голови. При цьому США виключили з санкційних списків по Венесуелі 12 фізосіб, причини поки не вказуються.

Крім того, до цього США ввели санкції відносно російського банку, який допомагав уряду Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Раніше спеціальний представник президента США Дональда Трампа у Венесуелі Елліот Абрамс попереджав, що США можуть розширити санкції стосовно банків Венесуели, які підтримують президента країни Ніколаса Мадуро.