Грозы, град и шквалы: какие регионы сегодня зацепит непогода

07:00 16.05.2026 Сб
2 мин
Синоптики рассказали, где сегодня будет бушевать непогода
aimg Ирина Глухова
Грозы, град и шквалы: какие регионы сегодня зацепит непогода Фото: синоптики дали прогноз погоды на 16 мая (Getty Images)
Сегодня, 16 мая, в некоторых областях Украины будут грозы, в отдельных районах - град и шквалы до 20 метров в секунду. На остальной территории - сухо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня по всей территории страны будет переменная облачность.

Непогода затронет западные области. Там днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможен град, а также шквалы ветра 15-20 метров в секунду.

На остальной территории Украины осадков не прогнозируют.

Ветер преимущественно южный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла, днем воздух прогреется до 18-23 градусов.

Фото: карта погоды в Украине на 16 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В столице, 16 мая, будет переменная облачность, но без осадков.

Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

Температура по Киевской области ночью 6-11 градусов, днем 18-23 градуса.

В Киеве ночью прогнозируют 9-11 градусов тепла, днем воздух прогреется до 21-23 градусов.

Напомним, ранее в Украине зафиксировали первое в мае землетрясение. Сейсмологи определили эпицентр и основные параметры подземных колебаний.

Также начало мая принесло в Украину настоящее весеннее тепло. В нескольких регионах температура воздуха превысила многолетние климатические нормы, а сразу в шести городах синоптики зафиксировали новые температурные рекорды.

Кроме того, в Укргидрометцентре проанализировали погодные условия в начале мая и объяснили, какие растения на полях, огородах и в садах оказались в зоне риска.

