Грозы, град и шквалы: какие регионы сегодня зацепит непогода
Сегодня, 16 мая, в некоторых областях Украины будут грозы, в отдельных районах - град и шквалы до 20 метров в секунду. На остальной территории - сухо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Погода в Украине
По прогнозу синоптиков, сегодня по всей территории страны будет переменная облачность.
Непогода затронет западные области. Там днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах возможен град, а также шквалы ветра 15-20 метров в секунду.
На остальной территории Украины осадков не прогнозируют.
Ветер преимущественно южный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла, днем воздух прогреется до 18-23 градусов.
Фото: карта погоды в Украине на 16 мая (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве
В столице, 16 мая, будет переменная облачность, но без осадков.
Ветер южный, 5-10 метров в секунду.
Температура по Киевской области ночью 6-11 градусов, днем 18-23 градуса.
В Киеве ночью прогнозируют 9-11 градусов тепла, днем воздух прогреется до 21-23 градусов.
