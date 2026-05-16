Грози, град та шквали: які регіони сьогодні зачепить негода
Сьогодні, 16 травня, у деяких областях України будуть грози, в окремих районах - град та шквали до 20 метрів за секунду. На решті території - сухо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Погода в Україні
За прогнозом синоптиків, сьогодні по всій території країни буде мінлива хмарність.
Негода зачепить західні області. Там удень очікуються короткочасні дощі та грози. В окремих районах можливий град, а також шквали вітру 15-20 метрів за секунду.
На решті території України опадів не прогнозують.
Вітер переважно південний, 5-10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме 6-11 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 18-23 градусів.
Фото: карта погоди в Україні на 16 травня (facebook.com/UkrHMC)
Погода у Києві
У столиці, 16 травня, буде мінлива хмарність, але без опадів.
Вітер південний, 5-10 метрів за секунду.
Температура по Київській області вночі 6-11 градусів, вдень 18-23 градуси.
У Києві вночі прогнозують 9-11 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 21-23 градусів.
