Грози, град та шквали: які регіони сьогодні зачепить негода

07:00 16.05.2026 Сб
2 хв
Синоптики розповіли, де сьогодні вируватиме негода
aimg Ірина Глухова
Грози, град та шквали: які регіони сьогодні зачепить негода Фото: синоптики дали прогноз погоди на 16 травня (Getty Images)
Сьогодні, 16 травня, у деяких областях України будуть грози, в окремих районах - град та шквали до 20 метрів за секунду. На решті території - сухо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні по всій території країни буде мінлива хмарність.

Негода зачепить західні області. Там удень очікуються короткочасні дощі та грози. В окремих районах можливий град, а також шквали вітру 15-20 метрів за секунду.

На решті території України опадів не прогнозують.

Вітер переважно південний, 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 6-11 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 18-23 градусів.

Грози, град та шквали: які регіони сьогодні зачепить негода

Фото: карта погоди в Україні на 16 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У столиці, 16 травня, буде мінлива хмарність, але без опадів.

Вітер південний, 5-10 метрів за секунду.

Температура по Київській області вночі 6-11 градусів, вдень 18-23 градуси.

У Києві вночі прогнозують 9-11 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 21-23 градусів.

Нагадаємо, раніше в Україні зафіксували перший у травні землетрус. Сейсмологи визначили епіцентр та основні параметри підземних коливань.

Також початок травня приніс в Україну справжнє весняне тепло. У кількох регіонах температура повітря перевищила багаторічні кліматичні норми, а одразу в шести містах синоптики зафіксували нові температурні рекорди.

Крім того, в Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови на початку травня та пояснили, які рослини на полях, городах і в садах опинилися у зоні ризику.

