В Украине зафиксировали первое майское землетрясение: где был эпицентр (карта)
Утром пятницы, 8 мая, в одной из областей Украины зарегистрировали землетрясение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля (ГЦСК).
Что известно об этом майском землетрясении
Согласно информации ГЦСК, который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара, землетрясение 8 мая 2026 года было зарегистрировано в 09:47:32 по киевскому времени.
Украинцам рассказали, что произошло оно:
- в Закарпатской области;
- на глубине 3 км.
Уточняется, что его магнитуда (по шкале Рихтера) составила 2,0.
"По классификации землетрясений относится к неощутимым", - подчеркнули эксперты Главного центра специального контроля.
Координаты источника подземных толчков являются следующими:
- 48,18 с.ш. (широта);
- 23,08 в.д. (долгота).
Параметры зафиксированного 8 мая землетрясения (скриншот: gcsk.gov.ua)
"Эпицентр землетрясения находится в районе города Виноградов, Закарпатская область", - объяснили специалисты ГЦСК.
Источник землетрясения недалеко от г. Виноградов (карта: gcsk.gov.ua)
Стоит отметить, что эта локация расположена относительно недалеко от границы Украины с Румынией.
Месторасположение источника землетрясения, которое произошло 8 мая 2026 года (карта: gcsk.gov.ua)
С какой просьбой обратились к украинцам
В завершение специалисты Главного центра специального контроля обратились к украинцам с важной просьбой.
Людей, которые почувствовали где-либо землетрясение, просят оставлять сообщения о таких фактах по соответствующей ссылке на официальном сайте учреждения.
"Это поможет нам в уточнении энергетических параметров землетрясения", - объяснили гражданам.
