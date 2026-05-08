В Украине зафиксировали первое майское землетрясение: где был эпицентр (карта)

16:30 08.05.2026 Пт
2 мин
Могли ли почувствовать подземные толчки местные жители?
aimg Ирина Костенко
В Украине зафиксировали первое майское землетрясение: где был эпицентр (карта) В Украине произошло землетрясение (фото иллюстративное: Getty Images)
Утром пятницы, 8 мая, в одной из областей Украины зарегистрировали землетрясение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля (ГЦСК).

Что известно об этом майском землетрясении

Согласно информации ГЦСК, который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара, землетрясение 8 мая 2026 года было зарегистрировано в 09:47:32 по киевскому времени.

Украинцам рассказали, что произошло оно:

  • в Закарпатской области;
  • на глубине 3 км.

Уточняется, что его магнитуда (по шкале Рихтера) составила 2,0.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым", - подчеркнули эксперты Главного центра специального контроля.

Координаты источника подземных толчков являются следующими:

  • 48,18 с.ш. (широта);
  • 23,08 в.д. (долгота).

Параметры зафиксированного 8 мая землетрясения (скриншот: gcsk.gov.ua)

"Эпицентр землетрясения находится в районе города Виноградов, Закарпатская область", - объяснили специалисты ГЦСК.

Источник землетрясения недалеко от г. Виноградов (карта: gcsk.gov.ua)

Стоит отметить, что эта локация расположена относительно недалеко от границы Украины с Румынией.

Месторасположение источника землетрясения, которое произошло 8 мая 2026 года (карта: gcsk.gov.ua)

С какой просьбой обратились к украинцам

В завершение специалисты Главного центра специального контроля обратились к украинцам с важной просьбой.

Людей, которые почувствовали где-либо землетрясение, просят оставлять сообщения о таких фактах по соответствующей ссылке на официальном сайте учреждения.

"Это поможет нам в уточнении энергетических параметров землетрясения", - объяснили гражданам.

Напомним, ранее мы рассказывали о землетрясении в Полтавской области.

Между тем в начале февраля 2026 года землетрясение с моря почувствовали в нескольких областях Украины.

У Зеленского рассказали, какой сигнал Фицо повез Путину
