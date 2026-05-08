В Украине зафиксировали первое майское землетрясение: где был эпицентр (карта)

Утром пятницы, 8 мая, в одной из областей Украины зарегистрировали землетрясение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля (ГЦСК).

Что известно об этом майском землетрясении

Согласно информации ГЦСК, который осуществляет мониторинг геофизических явлений на территории Украины и земного шара, землетрясение 8 мая 2026 года было зарегистрировано в 09:47:32 по киевскому времени.

Украинцам рассказали, что произошло оно:

в Закарпатской области ;

; на глубине 3 км.

Уточняется, что его магнитуда (по шкале Рихтера) составила 2,0.

"По классификации землетрясений относится к неощутимым", - подчеркнули эксперты Главного центра специального контроля.

Координаты источника подземных толчков являются следующими:

48,18 с.ш. (широта);

23,08 в.д. (долгота).

Параметры зафиксированного 8 мая землетрясения (скриншот: gcsk.gov.ua)

"Эпицентр землетрясения находится в районе города Виноградов, Закарпатская область", - объяснили специалисты ГЦСК.

Источник землетрясения недалеко от г. Виноградов (карта: gcsk.gov.ua)

Стоит отметить, что эта локация расположена относительно недалеко от границы Украины с Румынией.

Месторасположение источника землетрясения, которое произошло 8 мая 2026 года (карта: gcsk.gov.ua)

С какой просьбой обратились к украинцам

В завершение специалисты Главного центра специального контроля обратились к украинцам с важной просьбой.

Людей, которые почувствовали где-либо землетрясение, просят оставлять сообщения о таких фактах по соответствующей ссылке на официальном сайте учреждения.

"Это поможет нам в уточнении энергетических параметров землетрясения", - объяснили гражданам.