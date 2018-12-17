Гройсман назвав число кораблів ЄС, заблокованих в Азовському морі

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Лише 10% кораблів, які Росія блокує Азовському морі, під українськими прапорами

Росія продовжує блокувати кораблі, які слідують до портів в Азовському морі та чекають черги на вихід. Більшість кораблів під прапорами країн Євросоюзу, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час візиту до Брюсселю, передає РБК-Україна.

За словами Гройсмана, в Азовському морі на сьогодні лише 10% суден з українським прапором.

"Решта - під прапорами, зокрема, ЄС. Росія блокує судна інших країн, порушуючи всі норми і наносить шкоду економікам. Дзеркальні дії наших партнерів щодо суден з прапором РФ були б справедливою відповіддю", - написав прем'єр у Twitter.

Нагадаємо, 13 грудня 2018 саміт Європейського союзу ухвалив резолюцію щодо Азовського моря з вимогою до Росії негайно звільнити військовополонених українських моряків, захоплених у Керченській протоці.

Також того ж дня у ЄС вирішили на півроку продовжити економічні санкції проти Російської Федерації. Відзначимо, всього в списку санкцій близько 200 громадян РФ і організацій, що займаються різною діяльністю в Криму і самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Крім того, як зазначив президент України Петро Порошенко у рамках застосування санкцій за агресію в Азовському морі російським суднам можуть заборонити заходити в порти США і країн НАТО.