Гройсман обговорив із Могеріні ситуацію в Азовському морі

Фото: зустріч Гросмана і Могеріні (twitter.com/VGroysman)

Україна та ЄС обговорили санкційну політику дощо Росії

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час візиту до Брюсселю у понеділок, 17 грудня, зустрівся із главою дипломатії Європейського союзу Федерікою Могеріні. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter прем'єра.

Зокрема, за його словами, сторони обговорили санкційну політику і ситуацію в Азовському морі.

"Москва перейшла межу. Реакція ЄС має бути комплексною - секторальні санкції та підтримка ЄС у Приазов'ї", - написав Гройсман.

Нагадаємо, 13 грудня 2018 саміт Європейського союзу вирішив на півроку продовжити економічні санкції проти Російської Федерації. Відзначимо, всього в списку санкцій близько 200 громадян РФ і організацій, що займаються різною діяльністю в Криму і самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Також минулого тижня Держсекретар США Майкл Помпео і міністр оборони Джеймс Меттіс з головою МЗС Канади Христей Фріланд і міністром національної оборони Харджитом Сінгхом Саджаном обговорили напад РФ на українські кораблі в Керченській протоці.

Додамо, під час нинішнього візиту української делегації до Брюсселю на чолі із прем'єром було підписано низку угод між Україною та ЄС щодо фінансування спільних проектів в енергетиці та іних сферах.