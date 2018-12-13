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Російським суднам можуть заборонити заходити в порти США, - Порошенко

Новини » Політика    13.12.2018 - 15:10
Російським суднам можуть заборонити заходити в порти США, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Зазначена міра пов'язана з агресією РФ в Азовському морі

У рамках застосування санкцій за агресію в Азовському морі російським суднам можуть заборонити заходити в порти США і країн НАТО. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, міжнародне співтовариство може застосувати жорсткі заходи, якщо Росія не поверне українських моряків.

"Санкції - це не покарання. Покарання буде в міжнародному суді за порушення законодавства. Санкції - це сигнал Росії: негайно поверніть українських моряків, кораблі і надайте свободу судноплавства. Якщо ні, то у нас є великий список різних можливостей, які міжнародне співтовариство, включаючи НАТО і ЄС, може використовувати. Наприклад, зупинити дозвіл російських кораблів заходити в порти США, а також інші порти членів НАТО. Це ще одна реакція на дії РФ", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер заявив, що європейські союзники США можуть заборонити російським судам, які прибувають з окупованого РФ Криму або Азовського моря, заходити в європейські порти.

Крім того, сьогодні стало відомо, що НАТО буде забезпечувати безпеку в Азовському морі.

Санкції проти РФ мають продовжити вже сьогодні, - Порошенко  НАТО буде забезпечувати безпеку в Азовському морі, - Порошенко
Новини України Порошенко ПетроАзовское море
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