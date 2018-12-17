Гройсман назвал число кораблей ЕС, заблокированных в Азовском море

Иллюстративное фото (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Лишь 10% кораблей, которые Россия блокирует Азовском море, под украинскими флагами

Россия продолжает блокировать корабли, которые следуют к портам в Азовском море и ждут очереди на выход. Большинство кораблей под флагами стран Евросоюза, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время визита в Брюссель, передает РБК-Украина.

По словам Гройсмана, в Азовском море на сегодня лишь 10% судов под украинскими флагами.

"Остальные - под флагами, в частности, ЕС. Россия блокирует судна других стран, нарушая все нормы и наносит вред экономикам. Зеркальные действия наших партнеров относительно судов с флагом РФ были бы справедливым ответом", - написал премьер в Twitter.

Напомним, 13 декабря 2018 саммит Европейского союза принял резолюцию по Азовскому морю и потребовал от России немедленно освободить военнопленных украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

В тот же день в ЕС решили на полгода продлить экономические санкции против Российской Федерации. Отметим, всего в список санкций около 200 граждан РФ и организаций, которые занимаются различной деятельностью в Крыму и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНВ".

Кроме того, как отметил президент Украины Петр Порошенко в рамках применения санкций за агрессию в Азовском море российским судам могут запретить заходить в порты США и стран НАТО.